США выделили Украине 190 Bradley: СМИ узнали, сколько из них уже уничтожено

Подготавливая украинские войска к контрнаступлению США выделили Украине 190 машин Bradley. На сегодняшний день из них окончательно уничтожено около 10. Главная проблема, с которой сталкиваются украинские военные и механики – нехватка запчастей для их ремонта. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет рейтинговое издание "The Washington Post", со ссылкой на источники.

Машины Bradley. Фото The Washington Post

Аналитики сайта Oryx, которые учитывают потерю только той техники, о повреждении которой есть видео- или фотодоказательства, указывают, что еще несколько десятков машин получили повреждения различной степени. Многие из них были отремонтированы и украинские военные уже активно используют их во время своего продвижение на фронте. Некоторые из них должны быть отправлены в Польшу для более тщательного ремонта.

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В частности, журналисты WP зафиксировали в лесистой местности шесть машин, которые сейчас на ремонте, большинство из них были повреждены в результате взрыва мин.

"Некоторые машины являются "донорами", то есть украинцы снимают с них пригодные для использования детали, чтобы установить их на другие, менее поврежденные "Брэдли", а затем заполняют "донорскую" машину сломанными деталями, прежде чем отправить ее на более масштабный ремонт на заводе в Польше", – говорится в материале.

Высокопоставленный собеседник издания сообщил, что во многих случаях украинцы использовали машины именно так, как и учили их во время тренировок в Германии: комбинированные атаки, когда пехота, бронетехника и авиация действуют совместно.

В то же время тот же источник издания заявляет, что были "анекдотические сообщения об обратном". По его мнению, в некоторых случаях украинцы "просто не используют их (машины — ред.) на полную мощность со всеми другими средствами, которые у них есть".

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