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США выделили Украине 190 Bradley: СМИ узнали, сколько из них уже уничтожено

По информации WP, США выделили Украине 190 Bradley, из них уничтожено около 10

сегодня, 16:47
Автор:
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Кравцев Сергей
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Подготавливая украинские войска к контрнаступлению США выделили Украине 190 машин Bradley. На сегодняшний день из них окончательно уничтожено около 10. Главная проблема, с которой сталкиваются украинские военные и механики – нехватка запчастей для их ремонта. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет рейтинговое издание "The Washington Post", со ссылкой на источники.

США выделили Украине 190 Bradley: СМИ узнали, сколько из них уже уничтожено

Машины Bradley. Фото The Washington Post

Аналитики сайта Oryx, которые учитывают потерю только той техники, о повреждении которой есть видео- или фотодоказательства, указывают, что еще несколько десятков машин получили повреждения различной степени. Многие из них были отремонтированы и украинские военные уже активно используют их во время своего продвижение на фронте. Некоторые из них должны быть отправлены в Польшу для более тщательного ремонта.


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В частности, журналисты WP зафиксировали в лесистой местности шесть машин, которые сейчас на ремонте, большинство из них были повреждены в результате взрыва мин.

"Некоторые машины являются "донорами", то есть украинцы снимают с них пригодные для использования детали, чтобы установить их на другие, менее поврежденные "Брэдли", а затем заполняют "донорскую" машину сломанными деталями, прежде чем отправить ее на более масштабный ремонт на заводе в Польше", – говорится в материале.

Высокопоставленный собеседник издания сообщил, что во многих случаях украинцы использовали машины именно так, как и учили их во время тренировок в Германии: комбинированные атаки, когда пехота, бронетехника и авиация действуют совместно.

В то же время тот же источник издания заявляет, что были "анекдотические сообщения об обратном". По его мнению, в некоторых случаях украинцы "просто не используют их (машины — ред.) на полную мощность со всеми другими средствами, которые у них есть".

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Источник: https://www.washingtonpost.com/world/2023/07/20/bradley-ukraine-war-vehicles/
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