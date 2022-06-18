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Сильный пожар, разрушенная нефтебаза и раненые: оккупанты нанесли ракетный удар по Днепропетровщине (ФОТО)

Три человека получили ранения в результате российского обстрела

сегодня, 21:53
Автор:

Денис
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Оккупанты нанесли ракетный удар по Днепропетровщине. Об этом сообщает глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко в своем официальном Telegram-канале. 

Сильный пожар, разрушенная нефтебаза и раненые: оккупанты нанесли ракетный удар по Днепропетровщине (ФОТО)

Ракетный удар. Иллюстрация из открытых источников

Как стало известно, сегодня вечером (18 июня) противник нанес ракетный удар по Днепропетровской области. По данным Валентина Резниченко, три ракеты уничтожили нефтебазу в Новомосковском районе. 

В результате удара вспыхнул сильный пожар. В настоящим момент на месте событий работают пожарные. 

Ранения получили три человека. Пострадавших госпитализировали. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что разведчики показали видео, как украинцы возвращаются домой из вражеского плена. Домой вернулись еще пятеро украинцев. Подробнее об этом читайте в нашем материале. 

Читайте также о том, что защитники Запорожской области уничтожили наблюдательный пункт и бронетехнику россиян. ВСУ дают достойный отпор противнику. Подробнее об этом читайте в нашей статье. 

Сайт "Комментарии" информировал о том, что президент принял решение – безвиз с РФ закончился: когда решение вступает в силу. С 1 июля 2022 года россияне не смогут попасть в Украину без виз. Решение вступит в силу после того, как 17 июня правительство примет соответствующее постановление. 

Также "Комментарии" сообщали о том, что статус кандидата: сможет ли Украина выполнить требования ЕС и провести реформы. Эксперты обьяснили, какие есть риски с выполнением требований, реформированием правоохранительной системы и борьбой с коррупцией. Подробнее об этом вы можете прочитать на нашем сайте. 



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Источник: https://t.me/dnipropetrovskaODA
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