Сильный пожар, разрушенная нефтебаза и раненые: оккупанты нанесли ракетный удар по Днепропетровщине (ФОТО)

Оккупанты нанесли ракетный удар по Днепропетровщине. Об этом сообщает глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко в своем официальном Telegram-канале.

Ракетный удар. Иллюстрация из открытых источников

Как стало известно, сегодня вечером (18 июня) противник нанес ракетный удар по Днепропетровской области. По данным Валентина Резниченко, три ракеты уничтожили нефтебазу в Новомосковском районе.

В результате удара вспыхнул сильный пожар. В настоящим момент на месте событий работают пожарные.

Ранения получили три человека. Пострадавших госпитализировали.

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Также "Комментарии" сообщали о том, что статус кандидата: сможет ли Украина выполнить требования ЕС и провести реформы. Эксперты обьяснили, какие есть риски с выполнением требований, реформированием правоохранительной системы и борьбой с коррупцией. Подробнее об этом вы можете прочитать на нашем сайте.

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