Защитники Запорожской области уничтожили наблюдательный пункт и бронетехнику россиян

Силы обороны на Запорожском направлении продолжают ведение оборонной операции и уничтожают вражескую живую силу и технику. Об этом сообщают Силы обороны Запорожского края на своей странице в социальной сети Facebook.

ВСУ. Фото из открытых источников

Как стало известно, за прошедшие сутки (17 июня) нашим воинам на Запорожском направлении удалось уничтожить:

• 16 лиц личного состава противника (еще 18 были ранены);

• один танк;

• две боевые бронированные машины;

• одну реактивную систему залпового огня "Град";

• одну единицу автомобильной техники;

• два миномета;

• одну противотанковую пушку "Рапира".

Кроме того, украинские военные уничтожили наблюдательный пункт российских оккупантов.

Напомним, раннее портал "Комментарии" писал о том, что артиллеристы ВСУ уничтожили тяжелую технику противника с помощью британских гаубиц (ВИДЕО). 155 мм гаубицы превратили российскую технику в груду металлолома. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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