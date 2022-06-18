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Защитники Запорожской области уничтожили наблюдательный пункт и бронетехнику россиян

ВСУ дают достойный отпор противнику

сегодня, 20:05
Автор:

Денис
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Силы обороны на Запорожском направлении продолжают ведение оборонной операции и уничтожают вражескую живую силу и технику. Об этом сообщают Силы обороны Запорожского края на своей странице в социальной сети Facebook. 

Защитники Запорожской области уничтожили наблюдательный пункт и бронетехнику россиян

ВСУ. Фото из открытых источников

Как стало известно, за прошедшие сутки (17 июня) нашим воинам на Запорожском направлении удалось уничтожить:

• 16 лиц личного состава противника (еще 18 были ранены);

• один танк;

• две боевые бронированные машины;

• одну реактивную систему залпового огня "Град";

• одну единицу автомобильной техники;

• два миномета;

• одну противотанковую пушку "Рапира".

Кроме того, украинские военные уничтожили наблюдательный пункт российских оккупантов. 

Напомним, раннее портал "Комментарии" писал о том, что артиллеристы ВСУ уничтожили тяжелую технику противника с помощью британских гаубиц (ВИДЕО). 155 мм гаубицы превратили российскую технику в груду металлолома. Подробнее об этом читайте в нашем материале. 

Читайте также о том, что в шаге от ЕС: какие реформы должна сделать Украина и удастся ли нам обойти Финляндию. По мнению Зеленского, Украина сделала все возможное, чтобы и этот шаг был положительным. Подробно об этом читайте в нашей статье. 

Сайт "Комментарии" сообщал о том, что Макрон рассказал, получила бы Украина статус кандидата в ЕС, если бы не война. Контекст войны в стране изменяет ситуацию, считает Макрон. Читайте об этом подробно на нашем сайте. 

Также "Комментарии" информировали о том, что прошла 30 километров: служебная собака неделю искала хозяина под пулями (ВИДЕО). 155 мм гаубицы превратили российскую технику в груду металлолома. Подробнее об этом вы можете прочитать на нашем сайте. 



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Источник: https://www.facebook.com/Сили-оборони-Запорізького-краю-102610391706519/
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