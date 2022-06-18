Защитники Запорожской области уничтожили наблюдательный пункт и бронетехнику россиян

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Денис
Силы обороны на Запорожском направлении продолжают ведение оборонной операции и уничтожают вражескую живую силу и технику. Об этом сообщают Силы обороны Запорожского края на своей странице в социальной сети Facebook.
ВСУ. Фото из открытых источников
Как стало известно, за прошедшие сутки (17 июня) нашим воинам на Запорожском направлении удалось уничтожить:
• 16 лиц личного состава противника (еще 18 были ранены);
• один танк;
• две боевые бронированные машины;
• одну реактивную систему залпового огня "Град";
• одну единицу автомобильной техники;
• два миномета;
• одну противотанковую пушку "Рапира".
Кроме того, украинские военные уничтожили наблюдательный пункт российских оккупантов.
Напомним, раннее портал "Комментарии" писал о том, что артиллеристы ВСУ уничтожили тяжелую технику противника с помощью британских гаубиц (ВИДЕО). 155 мм гаубицы превратили российскую технику в груду металлолома. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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