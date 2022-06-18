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Артиллеристы ВСУ уничтожили тяжелую технику противника с помощью британских гаубиц (ВИДЕО)

155 мм гаубицы превратили российскую технику в груду металлолома

сегодня, 17:05
Автор:

Денис
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Украинские воины нанесли точные удары по вражеской бронетехнике. Об этом сообщается на официальной странице Центра стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины в социальной сети Facebook.

Артиллеристы ВСУ уничтожили тяжелую технику противника с помощью британских гаубиц (ВИДЕО)

ВСУ. Фото из открытых источников

Как стало известно, воины-артиллеристы из 81 отдельной аэромобильной бригады уничтожили один танк и две боевые машины пехоты российских оккупантов. 

"Отработали из британских полевых прицепных гаубиц калибра 155 мм M777.", — сообщает СтратКом ВСУ. 

В подтверждение своим словам, наши воины опубликовали видео, на котором запечатлено уничтожение противника. 

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