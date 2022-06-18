Мощные обстрелы Донецка: с чем это связано – кто за этим стоит

Практически всю эту неделю оккупированный Донецк (да и фактически вся территория) находится под тотальными обстрелами. Такого уровня не было даже в 2014-м, уверяют местные жители. Эксперты рассказали, с чем это может быть связано? Почему именно сейчас? Понимают ли местные жители, что ничего этого не было бы, если бы не "освободители" из России?

Обстрелы в Донецкой области (фото из открытых источников)

Военный эксперт, полковник запаса Сергей Грабский рассуждает так:

"Невозможно вставить свой мозг в черепную коробку жителей оккупированного Донецка. Потому сложно сказать, что они там понимают или не понимают. Но, конечно, есть люди, которые видят, откуда на самом деле совершаются обстрелы. И были сообщения в соцсетях, что наблюдались пуски в сторону Донецка из оккупированных же Макеевки, Горловки и так далее. Что свидетельствует о том, что обстрелы ведет не украинская армия".

Но следует учитывать и элемент тотальной пропаганды, которая захватила умы огромного количества человек, живущих в оккупации, отмечает эксперт. И, конечно, эта пропаганда агрессивно и массированно доносит информацию, что это якобы украинские, а то и натовские войска совершают "варварские обстрелы мирных жителей Донбасса".

Подобные обстрелы и информационные кампании, их сопровождающие, преследуют, по мнению Сергея Грабского, две цели.

"Первая – пояснить, почему надо проводить такие массированные мобилизации, выгребая весь мужской контингент с оккупированных территорий для потребностей войны. Для, как гласит пропаганда, "защиты родного края". Вторая – пояснить, почему оккупационная армия, даже оснащенная всеми российскими образцами вооружения и при поддержке собственно военнослужащих РФ, не может выйти на админграницы не то что Донецкой, но даже Луганской области. Мол, "если бы у укров не было передового натовского вооружения, мы бы давно победили", "мы воюем не с украми, а с демонами НАТО, которые варварски обстреливают наши города". И далее в том же духе безумной российской пропаганды. И с точки зрения Кремля — есть определенная логика продолжать такие обстрелы, чтобы пояснять две вышеназванные цели", – поясняет полковник.

При этом, продолжает он, украинская армия действует с позиций здравого смысла. И ей нет необходимости, имея определенный дефицит боеприпасов, наносить удары вникуда, разрушая гражданскую инфраструктуру, как это традиционно делают россияне.

"Некоторые люди понимают, что происходит на самом деле. Но те, кто находится под влиянием пропаганды, реагируют так, как хочется Кремлю", – резюмирует Сергей Грабский.

Глава Центра исследования социальных перспектив Донбасса, один из участников политической подгруппы переговорщиков в Минске Сергей Гармаш напоминает, что с 2015 года действовали Минские соглашения, первым пунктом которых было – прекращение огня. Активные боевые действия со стороны ВСУ фактически не велись – только в ответ на вражеские провокации.

"С конца февраля 2022 года Минских соглашений больше не существует. Началось полномасштабное российское вторжение, полномасштабная война. Усилились боевые действия по всему Донбассу. А Донецк находится на линии фронта – в прямом смысле. Наша артиллерия, прежде всего, предпринимает усилия, чтобы подавить огневые точки противника, которые бьют, в том числе из Донецка (по Марьинке и Авдеевке), а также уничтожить скопление вражеской техники. Мы не бьем целенаправленно по мирным кварталам, потому что не заинтересованы в разрушении своих городов, которые нам же потом восстанавливать. К тому же, у нас жесткий дефицит боекомплекта, нехватка снарядов. Потому бьем очень избирательно – и именно по военным объектам", – поясняет Сергей Гармаш.

Общее усиление обстрелов того же Донецка обусловлено, по его мнению, не только нашей активностью, но и действиями самих оккупантов и коллаборантов.

"Нередко именно они сами обстреливают Донецк (и многие дончане это видят и понимают). Делается это для того, чтобы (и это очевидно, если анализировать российские СМИ и медиа на оккупированных территориях) обвинить Запад, что якобы из его оружия убивают мирные жители. Цель таких обстрелов – добиться прекращения (или хотя бы уменьшения) поставок Западом вооружений в Украине. Ведь именно эти вооружения дают нам тактическое преимущество, снижая шансы российской армии на победу, – подчеркивает Сергей Гармаш. – То, что россияне не жалеют наши города, наших жителей – и готовы их уничтожать ради военных побед – доказывают примеры Мариуполя, Волновахи, Рубежного. Сейчас то же самое они творят с Северодонецком, стирая его обстрелами с лица земли. Точно так же агрессор не жалеет и Донецк – для получения нужных себе политических и военных целей".

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что в Генштабе рассказали, на каких направлениях продолжают наступательные действия солдаты РФ.

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