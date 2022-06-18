Где наступают оккупанты: Генштаб рассказал о ситуации на фронте

В Украине продолжается война с Российской Федерацией и основные боевые действия сейчас происходят на Донбассе. Враг ведет наступление сейчас на трех направлениях. Об этом сообщается на Facebook-странице Генерального штаба.

Ситуация на фронте на 18 июня (фото из открытых источников)

Известно, что ожесточенные бои продолжаются на Северодонецком направлении, враг продолжает открывать огонь по украинским позициям их ствольной артиллерии, реактивных систем залпового огня. ВСУ продолжают сражаться с оккупантами за Северодонецк, которые пытались вести штурм, но попытка провалилась.

На Бахмутском направлении россияне также продолжают обстреливать наши позиции, а также открывают огонь из артиллерии по населенным пунктам. ВСУ нанести РФ потери в районе Горного, Берестового и Кодемы. Враг был вынужден отступить.

Также оккупанты продолжают попытки взятия Славянка, ведутся бои. Агрессор интенсивно обстреливает населенные пункты Дубровно, Долина, Краснополье, Грушуваха, Адамовка. Россияне пытаются пойти на штурм в районе Краснополья, но ВСУ сдерживают оборону.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях российские захватчики продолжают наносить удары по гражданским и инфраструктурным объектам.

В ведомстве отметили, что противник продолжает нести огромные потери, как в личном составе, так и технике. За прошлые сутки украинские военные уничтожили минимум 30 единиц вооружения и техники оккупантов.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что сегодня, 18 июня, в большинстве областей Украины была объявлена воздушная тревога. Российские оккупанты выпустили несколько ракет по Кременчугу в Полтавской области.



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