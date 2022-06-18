Россия нанесла ракетные удары по Кременчугу: что известно

Сегодня рано утром, 18 июня, в большинстве областей Украины была объявлена воздушная тревога. Российские оккупанты выпустили несколько ракет по Кременчугу в Полтавской области. Эту информацию подтвердил глава областной военной администрации области Дмитрий Лунин.

Обстрелы Кременчуга (фото из открытых источников)

"Снова под вражеским ударом Кременчуг. От 6 до 8 российских ракет попали по НПЗ и другим объектам инфраструктуры. Подробности – позже", — говорится в сообщении.

По его словам, угроза нанесения повторных ударов врагов все еще сохраняется, поэтому при сигнале воздушной тревоги, нужно находиться в укрытиях.

Позже стало известно, что 6 ракет ударили по НПЗ, который и так не работал, а 2 ракеты — по ТЭЦ. К счастью, пострадавших нет. На месте работают спасатели.

Также отмечается, что сегодня ночью россияне выпустили снаряд по Одесской области. По словам спикера Одесской ОВА Сергея Братчука, две крылатые ракеты были сбиты силами ПВО. Они были выпущены с территории временно оккупированного полуострова.

Напомним, что оккупанты не первый раз ударяют по Кременчугскому нефтеперерабатывающему заводу. В начала мая было зафиксировано четыре "прилета". А до этого вражеские ракеты обстреляли предприятие 24 апреля. В результате атаки был один погибший, 7 человек получили ранения разной степени тяжести.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что в начале апреля на севере Полтавской области украинские военные сбили две ракеты российских оккупантов. Обломками вражеских ракет были повреждены линии электропередач, поэтому в пяти селах на Полтавщине не было временно электричества.

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