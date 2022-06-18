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В Польше заявили, что "со дня на день" могут ввести противоракетную защиту над западной Украиной

Учитывая близость ракетных ударов к польской границе, Варшава может обеспечить противоракетную оборону над частью Украины

сегодня, 15:46
Автор:

Денис
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Небо над западной Украиной может закрыть Польша. Об этом заявил экс-руководитель Бюро национальной безопасности Польши Станислав Козей, передает польское издание Onet.

В Польше заявили, что "со дня на день" могут ввести противоракетную защиту над западной Украиной

Ракета. Фото из открытых источников

Станислав Козей заявил, что если Россия продолжит обстреливать ракетами большой дальности пограничные с Польшей районы Украины, то Варшава может закрыть небо над западной Украиной. 

"У нас есть аргументы для того, чтобы обеспечить превентивное страхование и сообщить об этом России. Если она не перестанет атаковать нашу границу ракетами большой дальности, то со дня на день мы введем противоракетную защиту над западом Украины", — заявил Козей.

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Сайт "Комментарии" сообщал о том, как очистить белую обувь зубной пастой: многие делают это неправильно. Белую обувь, которая быстро пачкается, можно отмыть зубной пастой, но не все знают, как это правильно делать. Читайте об этом подробно на нашем сайте. 

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Источник: https://wiadomosci.onet.pl/kraj/czy-rosja-moze-zaatakowac-nato-gen-koziej-putin-jest-irracjonalny/szg6npd
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