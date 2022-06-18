В Польше заявили, что "со дня на день" могут ввести противоракетную защиту над западной Украиной

Небо над западной Украиной может закрыть Польша. Об этом заявил экс-руководитель Бюро национальной безопасности Польши Станислав Козей, передает польское издание Onet.

Ракета. Фото из открытых источников

Станислав Козей заявил, что если Россия продолжит обстреливать ракетами большой дальности пограничные с Польшей районы Украины, то Варшава может закрыть небо над западной Украиной.

"У нас есть аргументы для того, чтобы обеспечить превентивное страхование и сообщить об этом России. Если она не перестанет атаковать нашу границу ракетами большой дальности, то со дня на день мы введем противоракетную защиту над западом Украины", — заявил Козей.

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