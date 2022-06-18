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В Мариуполе коллаборантка сдала в плен сына, который служит в ВСУ

Жительница Донецкой области, которая перешла на сторону врага, сдала своего сына военного ВСУ в плен оккупантам

сегодня, 13:45
Автор:

Светлана Шкурупий
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В Донецкой области, недалеко от Мариуполя, который временно находится под контролем россиян, одна из местных коллаборанток, предала родного сына и сдала его в плен оккупантам. Об этом на своем Telegram-канале рассказал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

В Мариуполе коллаборантка сдала в плен сына, который служит в ВСУ

Мать сдала своего сына военного ВСУ в плен (фото из открытых источников)

По его словам, экс-депутатка Покровского сельсовета Анжела Клименко, которая и ранее была замечена в связях с Российской Федерацией, в частности, участвовала в псевдореферендуме 2014 года, после начала полномасштабного вторжения переметнулась к захватчикам и стала содействовать им во всем.

Андрющенко отметил, что сейчас женщина возглавляет один из гуманитарных штабов "Единой России". И она не просто перешла на сторону врага, но и сдала в плен оккупантам своего родного сына. Перед этим он воевал с россиянами, потому что является одним из бойцов украинской армии.

В каком сейчас состоянии мужчина и где он находится — неизвестно.

Напомним, что Владимир Зеленский отметил, что он посмотрел, кого российские пропагандисты представили, как жителей Запорожской и Херсонской областей, которые изъявили желание получить российские паспорта. По факту оказалось, что это сами коллаборанты и близкое к ним окружение.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что по словам генерального прокурора Ирины Венедиктовой, в настоящее время открыто более тысячи производств по статье 111 Уголовного кодекса "Государственная измена" и более тысячи по статье 111 -1 УК Украины "Коллаборационистская деятельность". Объявлено об измене более 250 подозреваемым, из них 73 правоохранителя.

Читайте также, что в Херсоне объявили вознаграждение в полмиллиона гривен за одного изколлаборантов.



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Источник: https://t.me/andriyshTime/1492
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