Стало известно, сколько Украина потеряла техники за время войны

Рубрики
МЕНЮ
Светлана Шкурупий
В
Украине продолжается 115-й день войны с Российской Федерацией. За это время
страна-агрессор потеряла множество техники, да и наша сторона за три месяца
потеряла около половины своего вооружения. Об этом рассказал генерал Сухопутных
войск Владимира Карпенко в интервью изданию National Defense Magazine.
Война в Украине (фото из открытых источников)
По
его словам, наши военные нуждаются в техники и как можно быстрее, потому что с
ее помощью возможно эффективное противостояние оккупантам по всей линии фронта.
Запад помогает нашему государству, но поставок вооружения пока слишком мало.
Карпенко
отметил, что в разные моменты количество "технических" потерь
украинской армии составляет от 30 до 50% общего количества.
"Потеряно
примерно 1300 боевых машин пехоты, 400 танков, 700 артиллерийских систем",
— подчеркнул генерал во время разговора с журналистами.
Известно,
что ту технику, которую поставляют нам страны ЕС покрывают лишь 10-15% от общих
нужд Вооруженных сил Украины на фронте. Сейчас наши защитники сильно нуждаются
в бронетехнике, системах ПВО, реактивных системах залпового огня и артиллерии.
Напомним,
что советник главы Офиса президента Алексей Арестович подсчитал, что с начала войны Украина потеряла около 10 тысяч защитников. Он также отметил, что в
начале полномасштабного вторжения погибали 100 военных в сутки.
Ранее
издание "Комментарии" сообщало, что за первые три месяца войны в
Украине количество погибших в России, вероятно, такое же как у Советского
Союза за время его войны в Афганистане. При том, что эта война длилась 9 лет.
Читайте
также, сколько крымчан мобилизовали для участия в войне против Украины и какие
потери среди них.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обсуждения
Новости