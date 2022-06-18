Стало известно, сколько Украина потеряла техники за время войны

В Украине продолжается 115-й день войны с Российской Федерацией. За это время страна-агрессор потеряла множество техники, да и наша сторона за три месяца потеряла около половины своего вооружения. Об этом рассказал генерал Сухопутных войск Владимира Карпенко в интервью изданию National Defense Magazine.

Война в Украине (фото из открытых источников)

По его словам, наши военные нуждаются в техники и как можно быстрее, потому что с ее помощью возможно эффективное противостояние оккупантам по всей линии фронта. Запад помогает нашему государству, но поставок вооружения пока слишком мало.

Карпенко отметил, что в разные моменты количество "технических" потерь украинской армии составляет от 30 до 50% общего количества.

"Потеряно примерно 1300 боевых машин пехоты, 400 танков, 700 артиллерийских систем", — подчеркнул генерал во время разговора с журналистами.

Известно, что ту технику, которую поставляют нам страны ЕС покрывают лишь 10-15% от общих нужд Вооруженных сил Украины на фронте. Сейчас наши защитники сильно нуждаются в бронетехнике, системах ПВО, реактивных системах залпового огня и артиллерии.

Напомним, что советник главы Офиса президента Алексей Арестович подсчитал, что с начала войны Украина потеряла около 10 тысяч защитников. Он также отметил, что в начале полномасштабного вторжения погибали 100 военных в сутки.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что за первые три месяца войны в Украине количество погибших в России, вероятно, такое же как у Советского Союза за время его войны в Афганистане. При том, что эта война длилась 9 лет.

Читайте также, сколько крымчан мобилизовали для участия в войне против Украины и какие потери среди них.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!