Три месяца войны в Украине, как 9 лет в Афганистане: в британской разведке озвучили потери РФ

За первые три месяца войны в Украине количество погибших в России, вероятно, такое же, как у Советского Союза за время его войны в Афганистане. При том, что эта война длилась 9 лет. Как передает портал "Комментарии", об этом идет речь в ежедневном обзоре британской разведки о войне, который публикует Минобороны Британии.

Российские войска. Фото: Генштаб ВСУ

В британской разведке считают, что к таким большим потерям в российской армии привел целый ряд причин. Одна из главных причин состоит в сочетании плохой тактики на малых высотах с ограниченным прикрытием с воздуха. Второй причиной есть то, что у командования отсутствует подход менять свои решения, применять нестандартное мышление. Кроме того, командование не готова делать выводы со своих ошибок. Именно поэтому российские военные повторяют по несколько раз те же самые ошибки. От этого потери в живой силе и технике только увеличиваются.

Также в разведке отмечают, что раньше потери в войне существенно влияли на общественные настроения в самой России. Поэтому не исключено, что стремительное увеличение потерь российских военных может привести к тому, что россияне будут выступать за скорейшее завершение войны. Вполне может быть, что такое общественное мнение будет выражаться открыто.

Читайте на портале "Комментарии" — у россиян заканчивается оружие, которое давало им превосходство в войне. Ракетные удары по украинским городам россияне не прекращают наносить, но ракет у россиян остается все меньше. Теперь из-за нехватки ракет российским военным приходится использовать ракеты класса Х-22, которые слабо управляемы.

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