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У россиян заканчивается оружие, которое давало им превосходство в войне, – эксперт

Из-за нехватки ракет российским военным приходится использовать ракеты класса Х-22

сегодня, 09:15 comments1502
Автор:

Кравцев Сергей
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Обстрел Россией украинских городов ракетами не прекращается. Вот только с точностью попадания этих ракет начались большие сбои. Это может свидетельствовать о том, что запас высокоточных ракет у оккупантов стремительно уменьшается и все чаще приходится использовать устаревшие образцы. Как передает портал "Комментарии", такое мнение в интервью сайту "Обозреватель" высказал военный эксперт Владислав Селезнев. 

У россиян заканчивается оружие, которое давало им превосходство в войне, – эксперт

Российские войска. Фото: из открытых источников

Эксперт отметил, у устаревших образцов ракет есть большая проблема с точность. Оккупанты целятся в один объект, а в итоге "прилет" совсем в другой.

Как пример, Владислав Селезнев привел ракетный удар россиян от 16 мая, когда они запустили ракету в сторону населенного пункта Южный. Тогда был расчет на то, что удастся поразить железнодорожный мост через Днестровский лиман. Но произошло отклонение траектории полета, что может объясняться устаревшим образцом ракеты. Удар пришел на рекреационный комплекс, что уж точно не было цель оккупантов, ведь такие выстрелы недешёвое удовольствие даже для такой страны, как Россия.

По словам эксперта, из-за нехватки ракет российским военным приходится использовать ракеты класса Х-22. Плюс для рашистов в том, что эти ракеты обладают огромной разрушительной силой. Ну, а минус в том, что довольно часто летят эти ракеты по своему усмотрению, отклоняясь от цели.

Селезнев также нашел объяснение, почему россияне обстреливают железнодорожных узлы, мосты, туннели. Таким образом они хотят создать дополнительные проблемы для ВСУ с логистикой. В первую очередь, чтобы создать сложности с доставкой новых образцов вооружения на фронт и доставкой топлива из-за границы.

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Источник: https://www.obozrevatel.com/
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