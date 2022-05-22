На Банковой заявили, что Украина готова к деблокированию Черного моря – теперь слово за США

В Офисе президента отмечают, что Украине очень важно получить реактивную систему залпового огня MLRS, которая есть на вооружение в США. Получение такого оружия даст возможность не толь ко выбить агрессора з оккупированной территории, но и деблокировать Черное море. Как передает издание "Комментарии", об этом ранее заявил глава ОП Андрей Ермак в Telegram. Позже эту информацию также озвучил советник главы ОП Михаил Подоляк.

Реактивная система залпового огня MLRS. Фото: из открытых источников

"Нам нужно получить высокоточные ракеты, дроны, системы ПВО/ПРО и боеприпасы. Мы до сих пор ждем MLRS", – написал Ермак.

В свою очередь Михаил Подоляк объяснил, что разблокирование украинских морских портов напрямую связано с проблемой, которая вскоре может охватить весь мир, когда нехватка продовольствия станет особенно чувствительной. Из-а того, что Украина не может морем доставить продовольствие 1,6 млрд человек могут начать недоедать, еще миллионам придется отказаться от многих продуктов, поскольку цены на них значительно вырастут. Не зря The Economist уже подымает проблему и предлагает миру начать заниматься ее решением, чтобы избежать глобального кризиса. Как вариант предлагается, чтобы мир нашел компромиссное решение с Украиной и Россией о международных конвоях продовольственных грузов в Черном море.

По словам Михаила Подоляка, наивно пытаться договариваться со страной, которая взяла в заложники миллионы человек. Украина предлагает миру куда более реальный способ решить проблему — мир должен принять решение о передаче Украине MLRS-систем и другого необходимого оружия для деблокирования Черного моря. После этого всю остальную работу ВСУ сделают сами.

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