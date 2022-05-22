Орк-пилот катапультироваться не успел: на Луганщине ВСУ сбили штурмовик оккупантов

В воскресенье, 22 мая, в Луганской области, где по всей линии фронта идут ожесточенные бои, украинские защитники сбили одноместный бронированный дозвуковой штурмовик российской армии Су-25. Отминусовали еще один самолет у оккупантов военнослужащие 3-й роты 80 отдельной десантно-штурмовой бригады. Как передает издание "Комментарии", об этом у себя в Telegram рассказал советник главы Министерства внутренних дел Антон Геращенко.

Сбитый российский самолет. Фото: из открытых источников

Советник министра МВД отметил, что в очередной раз украинские защитники умело использовали "Stinger". В результате прицельного попадания шансов сохранить жизнь у вражеского пилота не было никаких.

"Мать и жена – ждите похоронку. А "Stinger" у нас в пять раз больше чем в рфии самолётов и вертолётов", – написал Геращенко.

Он добавил, что россиянам стоит уже приготовиться к тому, что похоронок будет становиться еще больше и больше, потому как у ВСУ "Stinger" значительно больше, чем у страны-оккупанта самолетов. К тому же украинские защитники будут сбивать вражеские самолеты быстрее, чем россияне будут обучать новых пилотов.

Читайте также на портале "Комментарии" — план максимум для российской армии – пытаться захватить как можно больше украинских территорий еще до того, как ВСУ получат новейшие образцы вооружения от западных союзников. Именно поэтому российские войска стараются отложить перевооружение ВСУ, итогом чего станет перелом в войне.





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