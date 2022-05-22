В ОП рассказали, почему РФ всеми способами пытается не допустить перевооружения ВСУ

Прогнозы западных и отечественных аналитиков сходят в том, что через полтора-два месяца ВСУ должны выйти на пик своих боевых возможностей. Как передает издание "Комментарии", такое мнение в интервью известному юристу Фейгину высказал советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

Прицепная гаубица M777 / US Army

Советник главы ОП заявил, в Москве прекрасно понимают, что Украина каждый день получает все новые и новые образцы вооружения, многократно усиливая свою армию. Именно поэтому Кремль поставил задачу перед группировками своих войск по максимуму оттянуть во времени перевооружение ВСУ.

По словам Алексея Арестовича, действия российской армии в Украине объясняется один из популярных сейчас тезисов в РФ. Он звучит так, что войну можно прекратить, но проще всего это сделать, демилитаризировав ВСУ, заставив украинскую армию сложить оружие. Российские войска, как те, что находятся в Украине, как и те, которые сейчас еще на территории РФ, хотят сбить темпы поставок оружия Киеву от западных союзников.

Арестович считает, что в Кремле также уже подготовили для своего электората "великую победу России". Она будет заключаться в том, что пропагандисты с телеэкранов начнут рассказывать о захвате Мариуполя, как ключевого города Донбасса. Также будет вещаться, что российские захватчики сумели выйти на административные границы Луганской области, но это, по мнению Арестовича, еще очень большой вопрос.

Советник главы ОП также добавил, в последнее время активизировались лоббисты РФ в Европе, которые работают с западными политиками, убеждая тех в том. что Запада и РФ уже договорились все решить по мирному, а затягивать войну хочет только Киев.

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