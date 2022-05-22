Ждите изменения ситуации: американские аналитики предупредили об опасности на юге

В последнее время исходя из той информации, которая подается в сводках Генштаба ВСУ и западных спецслужб на южном направлении российские войска не предпринимают особых попыток массированного наступления, нет попыток штурма с целью захвата новых городов и сел, но в вскоре ситуация может измениться. Россияне попытаются выйти на административные границы Херсонской области и продвинуться ближе к Запорожью. Как передает портал "Комментарии", об этом идет речь в отчете американского Института изучения войны (ISW).

Оккупанты пополняют свою группировку в Высокополье из Архангельска. Фото: REUTERS

В Херсонской ОГА заявили, что оккупанты пополняют свою группировку в Высокополье из Архангельска на севере области в ожидании усиления боевой активности в районе границы Херсон-Николаевская область.

Отмечена высокая концентрация российских войск в Инженерном, южнее Гуляйполя, что указывает на то, что российские войска потенциально готовятся к продолжению наступления на Гуляйполе, считают аналитики.

В Мелитополе оккупанты вывешивают знамена в честь 220-летия Таврической губернии, что может свидетельствовать о намерении российских войск превратить оккупированные территории в Херсоне и Запорожье в квазиреспублику, как "ЛНР" или "ДНР", но также подчеркивает отсутствие последовательности в решении вопросов оккупации по всей Украине.



Российские войска дополнительно обстреляли и нанесли ракетные удары по Николаевской, Одесской, Запорожской и Херсонской областям. Читайте также на портале "Комментарии" — ударная авиация ВСУ сделала свою работу: от двух российских "Солнцепеков" остался пепел.





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