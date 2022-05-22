logo

BTC/USD

30411.55

ETH/USD

2068.55

LTC/USD

72.95

USD/UAH

32.18

EUR/UAH

33.95

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события Авиация ВСУ сделала свою работу: от двух российских «Солнцепеков» остался пепел
commentss НОВОСТИ Все новости

Авиация ВСУ сделала свою работу: от двух российских «Солнцепеков» остался пепел

21 мая в очередной раз успешно отработала ударная авиация Воздушных сил

22 мая 2022, 07:40 comments1681
Автор:

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

Российская армия продолжает терять в Украине военную технику в войне против Украины. И, если раньше в основном жгли вражескую технику украинские артиллеристы, то теперь в этом деле в лидеры выбились украинские летчики. Так ударная авиация в субботу поработала очень эффективно. Россияне теперь не досчитаются более десятка единиц военной техники, в том числе две тяжелые огнеметные системы типа "Солнцепек". Как передает портал "Комментарии", об этом сообщается на официальной странице командования Воздушных сил ВСУ в соцсети Facebook.

Авиация ВСУ сделала свою работу: от двух российских «Солнцепеков» остался пепел

Система залпового огня ТОС-1 "Солнцепек". Фото: gettyimages

21 мая в очередной раз успешно отработала ударная авиация Воздушных сил. Уничтожено не менее 12 единиц военной техники оккупантов, в том числе две тяжелые огнеметные системы типа "Солнцепек".                                                      

Рашисты в очередной раз нанесли удары по территории Украины из акватории Черного моря крылатыми ракетами "Калибр". Две ракеты удалось перехватить и уничтожить в небе истребителями Воздушных сил и еще одну подразделением зенитных ракетных войск – Винницкой области.

Кроме того, по словам спикера командования Воздушных сил ВСУ Игната, подразделением противовоздушной обороны Сухопутных войск на восточном направлении сбит БПЛА "Орлан-10".          

Читайте также на портале "Комментарии" — по итогам трех лет президентства Зеленский дал важное интервью: о чем важном сказал президент – как война изменила страну и его лично. Также Владимир Зеленский впервые так ясно обозначил свою позицию касательно потенциальной встречи с президентом РФ Путиным.



Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/kpszsu/videos/713917359918502/
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!