Авиация ВСУ сделала свою работу: от двух российских «Солнцепеков» остался пепел

Российская армия продолжает терять в Украине военную технику в войне против Украины. И, если раньше в основном жгли вражескую технику украинские артиллеристы, то теперь в этом деле в лидеры выбились украинские летчики. Так ударная авиация в субботу поработала очень эффективно. Россияне теперь не досчитаются более десятка единиц военной техники, в том числе две тяжелые огнеметные системы типа "Солнцепек". Как передает портал "Комментарии", об этом сообщается на официальной странице командования Воздушных сил ВСУ в соцсети Facebook.

Система залпового огня ТОС-1 "Солнцепек". Фото: gettyimages

21 мая в очередной раз успешно отработала ударная авиация Воздушных сил. Уничтожено не менее 12 единиц военной техники оккупантов, в том числе две тяжелые огнеметные системы типа "Солнцепек".

Рашисты в очередной раз нанесли удары по территории Украины из акватории Черного моря крылатыми ракетами "Калибр". Две ракеты удалось перехватить и уничтожить в небе истребителями Воздушных сил и еще одну подразделением зенитных ракетных войск – Винницкой области.

Кроме того, по словам спикера командования Воздушных сил ВСУ Игната, подразделением противовоздушной обороны Сухопутных войск на восточном направлении сбит БПЛА "Орлан-10".

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