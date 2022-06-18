logo

BTC/USD

19323.25

ETH/USD

1002.85

LTC/USD

45.44

USD/UAH

35.70

EUR/UAH

37.70

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Литва прекращает транзит части товаров в Калининградскую область
commentss НОВОСТИ Все новости

Литва прекращает транзит части товаров в Калининградскую область

Под запрет ЕС попали около 50 процентов всех грузов, которые доставляют из регионов Российской Федерации

сегодня, 12:10
Автор:

Светлана Шкурупий
Поделитесь публикацией:

Против России, которая вторглась на наши территории, многие страны ввели санкции, "подрывающие" экономику страны агрессора. Стало известно, что Литва с 18 июня прекратила транзит большей части товаров между Калининградской областью и РФ.

Литва прекращает транзит части товаров в Калининградскую область

Литва ввела запрет на транзит товаров в Россию (фото из открытых источников)

Сообщается, что под запретом оказались около 50% всех грузов, которые доставляли из регионов страны-агрессора. Оператор железных дорог Литвы LTG Cargo получил разъяснения Европейской комиссии, согласно которым, даже если санкционные товары и грузы идут из одной части России в другую, но через территорию ЕС, их перевозка все равно должна быть запрещена. Среди самых распространенных грузов: цемент, металл и строительные материалы.

На своей Facebook-странице эксперт Алексей Голобуцкий отметил, что директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин в ответ на такое решение заявил, что Литва и ЕС нарушают условия пакета совместных решений ЕС-РФ-Литва 2002-03 гг.: когда в обмен на гарантированный транзит Россия ратифицировала "Договор о госгранице с Литовской республикой". По его словам, ограничение транзита означает непризнание восточных границ ЕС, "в Евросоюзе должны понимать следствие своего суицидного решения для легитимности своей же собственной восточной границы".

Эксперт подчеркнул, что угрозы чиновника РФ могут "воспринять как бред в частном порядке, а могут признать официальной позицией Кремля".

Напомним, что представители Литовской таможни ограничили суммы наличных денег в евро, которые можно вывозить в Беларусь или РФ.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что Путин признал, что санкции Запада плохо повлияли на экономику России.



Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/bbcrussian/30305
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!