Литва прекращает транзит части товаров в Калининградскую область

Против России, которая вторглась на наши территории, многие страны ввели санкции, "подрывающие" экономику страны агрессора. Стало известно, что Литва с 18 июня прекратила транзит большей части товаров между Калининградской областью и РФ.

Литва ввела запрет на транзит товаров в Россию (фото из открытых источников)

Сообщается, что под запретом оказались около 50% всех грузов, которые доставляли из регионов страны-агрессора. Оператор железных дорог Литвы LTG Cargo получил разъяснения Европейской комиссии, согласно которым, даже если санкционные товары и грузы идут из одной части России в другую, но через территорию ЕС, их перевозка все равно должна быть запрещена. Среди самых распространенных грузов: цемент, металл и строительные материалы.

На своей Facebook-странице эксперт Алексей Голобуцкий отметил, что директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин в ответ на такое решение заявил, что Литва и ЕС нарушают условия пакета совместных решений ЕС-РФ-Литва 2002-03 гг.: когда в обмен на гарантированный транзит Россия ратифицировала "Договор о госгранице с Литовской республикой". По его словам, ограничение транзита означает непризнание восточных границ ЕС, "в Евросоюзе должны понимать следствие своего суицидного решения для легитимности своей же собственной восточной границы".

Эксперт подчеркнул, что угрозы чиновника РФ могут "воспринять как бред в частном порядке, а могут признать официальной позицией Кремля".

Напомним, что представители Литовской таможни ограничили суммы наличных денег в евро, которые можно вывозить в Беларусь или РФ.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что Путин признал, что санкции Запада плохо повлияли на экономику России.

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