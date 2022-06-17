Президент принял решение – безвиз с РФ закончился: когда решение вступает в силу

Меньше, чем через полмесяца Украина официально вводит визовый режим въезда для граждан РФ. С 1 июля 2022 года это нововведение официально вступает в силу. Как передает портал "Комментарии" об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский у себя в Telegram.

Визы. Фото: из открытых источников

Глава государства уточнил, что решение вступит в силу после того, как 17 июня правительство примет соответствующее постановление.

Фактически Украина первой инициирует разорвать соглашение правительства Украины с правительством РФ о безвизовом режиме. Своим решением Кабмин запретит гражданам России с 1 июля без виз попадать на территорию Украины.

Кабмин должен принять это важное решение – постановление "О прекращении действия соглашения между правительством Украины и правительством Российской Федерации о безвизовых поездках граждан Украины и Российской Федерации и применении некоторых международных договоров Украины с Российской Федерацией".

Президент добавил, что этот вопрос проработали для "противодействия беспрецедентным угрозам национальной безопасности, суверенитета и территориальной целостности Украины".

Отметим, если россиянин в России и захочет уехать в Украину, то идет в визовый центр, а если за границей, то идет в украинское посольство или в визовый центр и получает там визу на въезд.

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