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Президент принял решение – безвиз с РФ закончился: когда решение вступает в силу

С 1 июля 2022 года россияне не смогут попасть в Украину без виз

сегодня, 15:05
Автор:

Кравцев Сергей
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Меньше, чем через полмесяца Украина официально вводит визовый режим въезда для граждан РФ. С 1 июля 2022 года это нововведение официально вступает в силу. Как передает портал "Комментарии" об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский у себя в Telegram.

Президент принял решение – безвиз с РФ закончился: когда решение вступает в силу

Визы. Фото: из открытых источников

Глава государства уточнил, что решение вступит в силу после того, как 17 июня правительство примет соответствующее постановление. 

Фактически Украина первой инициирует разорвать соглашение правительства Украины с правительством РФ о безвизовом режиме. Своим решением Кабмин запретит гражданам России с 1 июля без виз попадать на территорию Украины.

Кабмин должен принять это важное решение – постановление "О прекращении действия соглашения между правительством Украины и правительством Российской Федерации о безвизовых поездках граждан Украины и Российской Федерации и применении некоторых международных договоров Украины с Российской Федерацией".

Президент добавил, что этот вопрос проработали для "противодействия беспрецедентным угрозам национальной безопасности, суверенитета и территориальной целостности Украины".

Отметим, если россиянин в России и захочет уехать в Украину, то идет в визовый центр, а если за границей, то идет в украинское посольство или в визовый центр и получает там визу на въезд.

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Источник: https://t.me/V_Zelenskiy_official/2085
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