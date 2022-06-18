Разведчики показали видео, как украинцы возвращаются домой из вражеского плена



















Еще несколько украинцев были освобождены из вражеского плена и уже вернулись домой. Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины в своем официальном Telegram-канале.

Украина

Как стало известно, сегодня, 18 июня пятеро гражданских, которые незаконно удерживались оккупантами в качестве пленных, вернулись домой. В настоящий момент освобожденные украинцы уже находятся на подконтрольной Украине территории.

"Поздравляем каждого освобожденного и продолжаем работу, чтобы каждый украинец, находящийся в плену, вернулся к мирной жизни.", — отмечает ГУР МО.

Также было опубликовано видео, на котором запечатлено возвращение украинцев домой.

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