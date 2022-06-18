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Разведчики показали видео, как украинцы возвращаются домой из вражеского плена

Домой вернулись еще пятеро украинцев

сегодня, 21:05
Автор:

Денис
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Еще несколько украинцев были освобождены из вражеского плена и уже вернулись домой. Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины в своем официальном Telegram-канале. 

Разведчики показали видео, как украинцы возвращаются домой из вражеского плена

Украина

Как стало известно, сегодня, 18 июня пятеро гражданских, которые незаконно удерживались оккупантами в качестве пленных, вернулись домой. В настоящий момент освобожденные украинцы уже находятся на подконтрольной Украине территории. 

"Поздравляем каждого освобожденного и продолжаем работу, чтобы каждый украинец, находящийся в плену, вернулся к мирной жизни.", — отмечает ГУР МО. 

Также было опубликовано видео, на котором запечатлено возвращение украинцев домой. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что Макрон рассказал, получила бы Украина статус кандидата в ЕС, если бы не война. Контекст войны в стране изменяет ситуацию, считает Макрон. Подробно об этом читайте в нашем материале. 

Читайте также о том, что визовый режим с РФ: почему это крест на "русском мире" в Украине – почему решились только сейчас. Введение визового режима с Россией — решение правильное, но перезревшее. Подробнее об этом читайте в нашей статье. 

Сайт "Комментарии" информировал о том, что ВСУ нанесли ракетный удар по российскому пункту управления и скоплению техники. На юге Украины оккупанты активных действий не предпринимают, но пытаются атаковать с воздуха. Читайте об этом подробно на нашем сайте. 

Также "Комментарии" сообщали о том, что разработчики презентовали робота-шпиона, который будет помогать ВСУ на фронте. В Запорожье разрабатывают роботов для боевых действий и разведки на фронте. Подробнее об этом вы можете прочитать на нашем сайте. 



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Источник: https://t.me/DIUkraine/697
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