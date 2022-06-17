Визовый режим с РФ: почему это крест на «русском мире» в Украине – почему решились только сейчас

Украина с 1 июля вводит визовый режим для граждан РФ. Об этом в пятницу, 17 июня, сообщил президент Зеленский. Эксперты проанализировали это решение специально для издания "Комментарии".

Граница Украины. Фото: из открытых источников

Мы защищаем себя на будущее от потока из РФ миграции, криминала, оружия и прочего

Политолог, глава платформы Единый координационный центр Олег Саакян позитивно оценивает введение визового режима для россиян, подчеркивая, что это решение перезрело.

"В условиях российской агрессии (а тем более открытой ее фазы) это обусловлено и ценностными ориентирами, и безопасностными, – поясняет он. – Также надо понимать, что данное решение направлено не столько на сегодняшний день (в связи с активными боевыми действиями, украино-российская граница фактически закрыта), сколько на будущее. Война закончится. В России уже наблюдается стагнация, а ситуация будет только ухудшаться. Соответственно, вне зависимости от степени катастрофичности дальнейших годов для РФ, риски для Украины неконтролируемой миграции с российской стороны являются колоссальными. Так что мы заранее готовим заслоны. Защищаем себя на будущее от потока из РФ миграции, криминала, оружия и прочего".

Введение визового режима со страной-агрессором – это консенсусное в обществе и политикуме решение. Так что оно имеет еще и объединяющий для Украины фактор, что тоже позитив, отмечает политолог.

"А в более широком, цивилизационном и ценностном выборе Украины – мы демонстрируем, что восточная граница европейского пространства будет на замке. Хоть и сейчас она проходит по линии фронта российско-украинской войны. Причем это происходит на фоне де-факто исчезновения наших западных границ – между Украиной и Европейским Союзом", – констатирует Олег Саакян.

Путин, санкционировавший вторжение, собственными руками убил концепт "русского мира" и "братских народов"

Руководитель Центра общественно-информационных технологий "Форум", политический эксперт Валерий Дымов рассуждает так:

"Вводить визовый режим с россиянами надо было куда раньше. Однако любая политическая сила, которая ставила бы подобный вопрос до полномасштабного российского вторжения, не получила бы поддержки. К сожалению, немалая часть украинского общества даже после аннексии Крыма и оккупации РФ части Донбасса жила в некой "серой зоне" с мнением типа "сойдемся где-то посредине". И Россия всячески пользовалась подобной инфантильностью. Через своих пропагандистов, через "пятую колонну" в Украине раскачивала общественное мнение в сторону максимально упрощенного пересечения границы. Ее агенты заказывали даже в Украине соответствующие манипулятивные опросы".

Но после 24 февраля и того кошмара, который обрушили на нас россияне, более 90% граждан Украины изменили свое мнение, отмечает эксперт. Потому что увидели, как россияне, не Путин, а все россияне ведут себя. Как одни совершают военные преступления в нашей стране, а другие всячески это поддерживают.

"Так что решение о введении визового режима со страной-агрессором – перезревшее. И странно, что это – лишь ответ власти на соответствующую петицию, а не ее собственная инициатива", – говорит Валерий Дымов.

Визовый режим, продолжает он, стал логичным последствием открытой российской агрессии.

"Все, что нажито непосильным трудом поколений российских историков, политологов, пропагандистов, манипуляторов всех мастей, переписывающих историю и продуцирующих миф о "едином народе" – было спущено в украденные российскими оккупантами в Украине унитазы. Путин, санкционировавший вторжение, собственными руками убил концепт "русского мира" и "братских народов". И Россия десятилетиями будет пожинать последствия этой колоссальной стратегической ошибки", – прогнозирует Валерий Дымов.

Ну, а граждане Украины, подчеркивает он, наконец, окончательно порвали пуповину с "русским миром", который базировался на украденной у нас истории, на присвоенных россиянами наших традициях и святынях.

"И я бы очень не хотел, чтобы те граждане РФ, которые чем дальше, тем больше начнут записывать в "хорошие русские", пытались получить то ли визы, то ли вообще украинское гражданство в зарубежных посольствах. И пробовали попасть в Украину со стороны Запада, так как парадный вход в виде украино-российской границы для них теперь закрыт. По моему мнению, хороших русских не бывает. Эта война и реакция на нее подавляющего числа россиян – развеяла и этот миф", – резюмирует Валерий Дымов.

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