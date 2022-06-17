ВСУ нанесли ракетный удар по российскому пункту управления и скоплению техники

В Оперативном Командовании "Юг" опубликовали текущую оперативную обстановку на юге Украины: итог 16 июня. Об этом сообщается на официальной странице ОК "Юг" в социальной сети Facebook.

ВСУ. Фото из открытых источников

Наши военные рассказали, что противник продолжает ведение боевых действий по занятым рубежам обороны. Активных действий не предпринимает. Но пытается атаковать с воздуха.

"Тремя вертолетами Ми-8 нанесен удар по нашим позициям, в попытке отбить Николаевку. Не имея успеха, уклоняясь от нашего оружия, вертолеты ретировались. Потерь нет.", — информирует ОК "Юг".

В тоже время украинская авиация трижды ударила вертолетами и самолетами по скоплению противника в Херсонском, Каховском и Бериславском районах Херсонщины.

В районе Новой Каховки ВСУ нанесли ракетный удар по вражескому пункту управления и скоплению техники.

Общие боевые потери противника на Юге Украины за прошедшие сутки составили:

• 72 оккупанта;

• одна самоходная гаубица "Мста-С" и две "Мста-Б";

• минометный комплекс "Сани";

• пять единиц бронированной техники;

• два склада с боеприпасами;

• один склад с топливом.

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