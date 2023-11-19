Шольц назвал первый шаг, который должен сделать Путин для мира в Украине

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что президент России Владимир Путин должен вывести российские войска из Украины. По словам Шольца, такие действия можно будет расценить как первый шаг Путина к попытке мирных переговоров по окончании войны в Украине.



Олаф Шольц о мирных переговорах с Путиным. Фото из открытых источников

Во время встречи с избирателями в городе Нутеталь Олаф Шольц ответил на вопросы журналистов, в частности, о войне в Украине. Немецкого канцлера спросили, возможны ли мирные переговоры по окончании войны.

Шольц ответил, что начало мирных переговоров возможно при одном условии, если Путин выведет российские войска из Украины. Однако немецкий канцлер подчеркнул, что пока не видит признаков, которые могли свидетельствовать о таких шагах российского президента.

Также Олафа Шольца спросили, будет ли он вести по телефону разговоры с Путиным. Канцлер Германии ответил, что "поговорит с ним", однако не назвал конкретных дат, когда это может произойти. Шольц добавил, что разговор с президентом России не должен проходить по принципу просто поговорить и выпить кофе.

Напомним, что в последний раз канцлер Германии Олаф Шольц и президент России Владимир Путин разговаривали по телефону почти год назад – 2 декабря 2022 года. Тогда германский лидер призвал русского диктатора найти дипломатическое решение для окончания войны.

Недавний опрос среди россиян свидетельствует, что некоторый процент населения РФ хочет закончить войну в Украине с возвращением к границам 1991 года и выводом российских войск с украинских территорий.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что советник ОП объяснил, какие условия действительно предлагает Россия Украине в мирных переговорах. Вместе с тем, Зеленский указал при каких условиях Украина готова начать мирные переговоры с Россией.

Также "Комментарии" писали, что генсек НАТО Йенс Столтенберг рассказал, готов ли Путин к мирным переговорам. А российский пропагандист Соловьев объяснил переговорную позицию Путина по поводу войны в Украине.