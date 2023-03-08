Сеул одобрил экспорт в Украину гаубиц

Сеул одобрил экспорт из Польши в Украину гаубиц, в которых используются детали, произведенные в Южной Корее. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на Reuters.

Республіка Корея підтримує Україну, тоталітарна КНДР - РФ

В прошлом году на фоне войны в Украине экспорт вооружений Южной Кореи вырос на 140 % до рекордных 17,3 миллиарда долларов, включая сделки на сумму 12,4 миллиарда долларов по продаже танков, гаубиц, истребителей и реактивных систем залпового огня Польше, одному из ближайших союзников Украины, передает NYT. Но поскольку Южная Корея расширяет продажи оружия по всему миру, она отказалась передать оружие непосредственно Украине.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

Как отмечают американские журналисты, вместо этого Корея сосредоточилась на заполнении мирового пробела в перевооружении, сопротивляясь любой прямой роли в вооружении Украины, вводя строгие правила экспортного контроля для всех своих продаж. Настороженность Южной Кореи частично связана с ее нежеланием открыто противодействовать Москве, от которой она надеется на сотрудничество в наложении новых санкций против все более воинственной Северной Кореи.

Напомним, что стало известно о скорой поставке в Украине новых танков, желании Украины усилить свое ПВО, а также о том, что Украина запросила у США поставок кассетных боеприпасов. Их защитники Украины планируют сбрасывать на головы оккупантов с помощью дронов.

Тем временем, Украина ведет кровопролитную битву за Бахмут. Здесь за последнее время погибло два комбата и сюда в третий раз за неделю приехал Александр Сырский, командующий Восточной группировкой войск.