Сетка смерти: Силы обороны берут в «сети» врага

Об этом во время брифинга по теме "Трансформация Ракетных войск и артиллерии Вооруженных Сил Украины" в Military Media Center заявил временно исполняющий обязанности начальника Главного управления боевых ударных систем Генерального штаба ВСУ полковник Сергей Баранов.



более 90% поражений армии РФ приходится на ракетные войска и артиллерию

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

" На сегодняшний день нашей артиллерии удалось создать "сетку смерти". Это когда разведочные средства очень плотно и эффективно сотрудничают со средствами огневого поражения. Безусловно, к этим средствам огневого поражения относятся не только ракетные войска и артиллерия, но и авиация воздушных сил, отметил полковник Сергей Баранов.

Также он проинформировал, что сейчас около 90% огневого поражения противника возлагается на ракетные войска и артиллерию.

"Изменяется время, меняется вооружение, меняются люди. Меняются методы и способы вооруженной борьбы. Безусловно, если мы хотим приблизить нашу победу, постоянно адаптироваться, придумывать новые способы и методы огневого поражения, совершенствовать наше оружие, наши боеприпасы, навыки и умения", — подчеркнул полковник Сергей Баранов.

По его словам, облегчить нахождение наших подразделений на линии соприкосновения помогает концепция дальнего огневого поражения. А пользуясь обученностью личного состава, применение уже новых программных продуктов и внедрение автоматизированной системы управления огнем ВСУ сократили время нахождения подразделений в районах огневых позиций.

Мы улучшили ведение разведки с помощью новых технических средств разведки. Соответственно время реакции снизили, но повысили точность огня и точность определения установок, что позволяет нам достойно отвечать на все вызовы, которые нам пытается сделать наш противник " , — объясняет он.

Как писали "Комментарии", Европейский союз согласовал план, согласно которому блок отправит Украине миллион артиллерийских снарядов на сумму 2 млрд евро.

Шла речь на портале "Комментарии" и три составляющие осовременивания украинских военных подразделений и, прежде всего, ракетных войск и артиллерии.

Читайте также на сайте "Комментарии" - кие задачи для украинского ПВО наиболее сложны объяснили в ВСУ.