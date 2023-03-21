Сетка смерти: Силы обороны берут в «сети» врага

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Моесеенко Валентина
Об этом во время брифинга по теме "Трансформация Ракетных войск и артиллерии Вооруженных Сил Украины" в Military Media Center заявил временно исполняющий обязанности начальника Главного управления боевых ударных систем Генерального штаба ВСУ полковник Сергей Баранов.
более 90% поражений армии РФ приходится на ракетные войска и артиллерию
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Также он проинформировал, что сейчас около 90% огневого поражения противника возлагается на ракетные войска и артиллерию.
По его словам, облегчить нахождение наших подразделений на линии соприкосновения помогает концепция дальнего огневого поражения. А пользуясь обученностью личного состава, применение уже новых программных продуктов и внедрение автоматизированной системы управления огнем ВСУ сократили время нахождения подразделений в районах огневых позиций.
Как писали "Комментарии", Европейский союз согласовал план, согласно которому блок отправит Украине миллион артиллерийских снарядов на сумму 2 млрд евро.
Шла речь на портале "Комментарии" и три составляющие осовременивания украинских военных подразделений и, прежде всего, ракетных войск и артиллерии.
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