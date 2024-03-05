"Сергей Котов" на дне Черного моря: главные характеристики корабля

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Черновалова Кристина
Сегодня ночью морские дроны Magura V5 уничтожили российский борт "Сергей Котов" — корабль для патрулирования. “Комментарии” собрали информацию о главных характеристиках судна.
65 миллионов долларов на дне моря: Печальная участь "Сергея Котова
С длиной в 94 метра и экипажем из 28 человек, "Сергей Котов" был проектирован как платформа для выполнения различных миссий — от патрулирования до разведки, имея на борту вертолет типа Ка-27 и дроны "Орлан-10". Оснащенный крупнокалиберными пулеметами и артиллерийской установкой АК-176МА, корабль представлял значительную угрозу в море. Однако, несмотря на всю свою вооруженность и технологии, "Сергей Котов" пошел на дно Черного моря.
Утрата "Сергея Котова", стоимостью в 65 миллионов долларов, является не только материальной потерей для военного флота, но и серьезным стратегическим ударом. Это потопление подчеркивает уязвимость современных военных российских кораблей.
Ранее “Комментарии” писали, что российский корабль "Сергей Котов" был атакован морскими дронами "Magura V5" и получил сразу три повреждения. Его стоимость – 65 миллионов долларов. Об этом говорится в сообщении ГУР Минобороны Украины.
Кроме того, на фоне новостей об успешном уничтожении патрульного катера "Сергей Котов" российские пропагандисты, "военкоры" и военные блогеры заныли, что Россия теряет черноморский флот, а значит, нужно срочно принимать соответствующие меры.
Стоит отметить, что это не первый корабль РФ, уничтоженный морскими дронами "Magura V5". Так, в ночь с 31 января на 1 февраля украинские разведчики уничтожили ракетный катер "Ивановец" Черноморского флота РФ. Как рассказали в ГУР, катер "Ивановец" был в определенной степени гордостью российского флота. Подобных кораблей было всего три единицы. На его борту могли находиться до 40 российских моряков. Читайте также на портале "Комментарии" — уничтожен большой десантный корабль РФ: подробности.
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Порадіємо за успіх! Потім увімкнемо стратегічне бачення і спробуємо зазирнути наперед. Самі такі успішні дії по зерновому коридору мафіозі приведуть до того, що Росія буде прагнути відрізати Україну від Чорного моря. Тоді вже ніщо не буде заважати Росії. Поляки, це на вашу користь - ви будете єдиним логістичним коридором з яким нацисти не так сильно пересварились. Не віддавайте його під монопольний контроль корумпованим юдейцям.