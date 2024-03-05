"Сергей Котов" на дне Черного моря: главные характеристики корабля

Сегодня ночью морские дроны Magura V5 уничтожили российский борт "Сергей Котов" — корабль для патрулирования. “Комментарии” собрали информацию о главных характеристиках судна.

65 миллионов долларов на дне моря: Печальная участь "Сергея Котова

С длиной в 94 метра и экипажем из 28 человек, "Сергей Котов" был проектирован как платформа для выполнения различных миссий — от патрулирования до разведки, имея на борту вертолет типа Ка-27 и дроны "Орлан-10". Оснащенный крупнокалиберными пулеметами и артиллерийской установкой АК-176МА, корабль представлял значительную угрозу в море. Однако, несмотря на всю свою вооруженность и технологии, "Сергей Котов" пошел на дно Черного моря.

Утрата "Сергея Котова", стоимостью в 65 миллионов долларов, является не только материальной потерей для военного флота, но и серьезным стратегическим ударом. Это потопление подчеркивает уязвимость современных военных российских кораблей.

Ранее “Комментарии” писали, что российский корабль "Сергей Котов" был атакован морскими дронами "Magura V5" и получил сразу три повреждения. Его стоимость – 65 миллионов долларов. Об этом говорится в сообщении ГУР Минобороны Украины.

Кроме того, на фоне новостей об успешном уничтожении патрульного катера "Сергей Котов" российские пропагандисты, "военкоры" и военные блогеры заныли, что Россия теряет черноморский флот, а значит, нужно срочно принимать соответствующие меры.

Стоит отметить, что это не первый корабль РФ, уничтоженный морскими дронами "Magura V5". Так, в ночь с 31 января на 1 февраля украинские разведчики уничтожили ракетный катер "Ивановец" Черноморского флота РФ. Как рассказали в ГУР, катер "Ивановец" был в определенной степени гордостью российского флота. Подобных кораблей было всего три единицы. На его борту могли находиться до 40 российских моряков. Читайте также на портале "Комментарии" — уничтожен большой десантный корабль РФ: подробности.