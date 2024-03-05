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Нужно вывести все корабли из Черного моря: в России паника после уничтожения «Сергея Котова»

Один из российских военных блогеров предлагает срочно начать создавать свои морские дроны

сегодня, 10:30 comments1282
Автор:
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Кравцев Сергей
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На фоне новостей об успешном уничтожении патрульного катера "Сергей Котов" российские пропагандисты, "военкоры" и военные блогеры заныли, что Россия теряет черноморский флот, а значит, нужно срочно принимать соответствующие меры. Как отметил российский пилот в отставке, блогер Fighterbomber, морские дроны Украины показали свою высочайшую эффективность, и пора командованию принять как факт, что на сегодняшний день большие корабли эффективно противостоят БЭКам (безэкипажным кораблям – ред.) не могут.

Нужно вывести все корабли из Черного моря: в России паника после уничтожения «Сергея Котова»

Уничтожение "Сергея Котова". Фото из открытых источников

"Скорость, ночь, малозаметность и количество БЭКов, участвующих в атаке, решают вопрос и с тепловизорами, и с дополнительными огневыми средствами на бортах и вообще со всем. Я не знаю какие выводы можно сделать, кроме того, что сейчас необходимо этот факт принять, вывести все крупные корабли за радиус эффективного действия БЭКов, места стоянок закрыть инженерными средствами, исключающими поражение БЭКами судов у причалов, перевести задачи Черноморского флота на маломерные и быстроходные катера и лодки, типа "Раптор", подводные лодки и авиацию", — заявил пилот в отставке.

Более того, представитель оккупантов призвал "ускоренно пилить свои БЭКи", тестируя где-то во Владивостоке различные варианты защитного вооружения, средств обнаружения, наведения и РЭБ на имеющихся кораблях ВМФ, бесконечно моделируя на практике атаки БЭКов.

Отметим, российский корабль "Сергей Котов" был атакован морскими дронами "Magura V5" и получил сразу три повреждения. Его стоимость – 65 миллионов долларов. Об этом говорится в сообщении ГУР Минобороны Украины.

"В ночь с 4 на 5 марта 2024 года спецподразделение ГУР МО Украины "Group 13" атаковало патрульный корабль Черноморского флота РФ "Сергей Котов", — говорится в сообщении.




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