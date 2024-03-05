Нужно вывести все корабли из Черного моря: в России паника после уничтожения «Сергея Котова»

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Кравцев Сергей
На фоне новостей об успешном уничтожении патрульного катера "Сергей Котов" российские пропагандисты, "военкоры" и военные блогеры заныли, что Россия теряет черноморский флот, а значит, нужно срочно принимать соответствующие меры. Как отметил российский пилот в отставке, блогер Fighterbomber, морские дроны Украины показали свою высочайшую эффективность, и пора командованию принять как факт, что на сегодняшний день большие корабли эффективно противостоят БЭКам (безэкипажным кораблям – ред.) не могут.
Уничтожение "Сергея Котова". Фото из открытых источников
Более того, представитель оккупантов призвал "ускоренно пилить свои БЭКи", тестируя где-то во Владивостоке различные варианты защитного вооружения, средств обнаружения, наведения и РЭБ на имеющихся кораблях ВМФ, бесконечно моделируя на практике атаки БЭКов.
Отметим, российский корабль "Сергей Котов" был атакован морскими дронами "Magura V5" и получил сразу три повреждения. Его стоимость – 65 миллионов долларов. Об этом говорится в сообщении ГУР Минобороны Украины.
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