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Сделать мир более справедливым, - Путин о войне в Украине

Глава Кремля озвучил очередные оправдания вторжения в Украину

сегодня, 18:39
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Автор:

Моесеенко Валентина

Российский диктатор Владимир Путин в очередной раз озвучил оправдание агрессии РФ против независимой Украинына этот раз "высокими" целями стал шанс "перемен к лучшему" для России, пишут "Комментарии" со ссылкой на "Обозреватель".

Сделать мир более справедливым, - Путин о войне в Украине

Война принесет полезные изменения в Россию

"Свежие" оправдание нападения глава Кремля  "выдал" в обращении к детям. Террористические действия он объясняет стремлением "сделать мир более справедливым". О "справедливости" войны против Украины Путин говорил, в том числе и детям, которых насильственно вывезли из оккупированных регионов в РФ. Диктатор размышлял об "изменениях к лучшему" для России и о том, что агрессор убивает украинцев и стирает с земли целые города и села нашей страны, чтобы "сделать мир более справедливым".

"Надеюсь, что своими делами, поступками, своей решимостью и при этом открытостью наших намерений, планов, принципов мы сможем сделать мир более справедливым. Таким, где все народы по-настоящему равны. Где у каждого есть право на уважение. На то, чтобы следовать своим традициям, говорить на своем родном языке, уважать своих предков. И где у всех есть возможность для максимальной самореализации независимо от того, в каких условиях человек вырос и из какой семьи он происходит", – заявил Путин.

Напомним, как писали "Комментарии", атака на критически важную инфраструктуру – это предпоследний аргумент РФ в этой войнеРанее портал "Комментарии" сообщал сколько Российская Федерация готова к потере военного личного состава в войне с Украиной. Также "Комментарии" писали о Валерии Залужном, который назвал чем отличается российская армия от украинского войска, получивших подобные тактики и стратегии от СССР. Описывая российских командиров главнокомандующий ВСУ сравнил их с персонажем произведения "Ревизор" украинского писателя Николая Гоголя.



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Источник: https://news.obozrevatel.com/ukr/russia/putin-vipravdav-svoi-vchinki-zminami-yaki-prinesut-korist-rosii-video.htm
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Обсуждения

Василий

сегодня, 19:59

як може вбивця зробити світ справедливішим? ти вже робиш зло, вбиваючи дітей, то де ж тут справедливість? як терорист може претендувати на заслугу в справедливості своїх діянь? кого із вас українці згвалтували чи вбили-так вони не хочуть жити під вашим чоботом, вони вільні люди, а не раби-вони думають по іншому, вільно, творчо-не по команді. ви знщували нас 370 років і не знищили і не знищете-ви пропадете і станете азіатами. ви заздрісні, людино ненависні, ви не любите весь світ, а хочете щоб вас поважали. ні, вас людство зненавидить за ваші дії.

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