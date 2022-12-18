Сделать мир более справедливым, - Путин о войне в Украине

Российский диктатор Владимир Путин в очередной раз озвучил оправдание агрессии РФ против независимой Украины, на этот раз "высокими" целями стал шанс "перемен к лучшему" для России, пишут "Комментарии" со ссылкой на "Обозреватель".



Война принесет полезные изменения в Россию

"Свежие" оправдание нападения глава Кремля "выдал" в обращении к детям. Террористические действия он объясняет стремлением "сделать мир более справедливым". О "справедливости" войны против Украины Путин говорил, в том числе и детям, которых насильственно вывезли из оккупированных регионов в РФ. Диктатор размышлял об "изменениях к лучшему" для России и о том, что агрессор убивает украинцев и стирает с земли целые города и села нашей страны, чтобы "сделать мир более справедливым".

"Надеюсь, что своими делами, поступками, своей решимостью и при этом открытостью наших намерений, планов, принципов мы сможем сделать мир более справедливым. Таким, где все народы по-настоящему равны. Где у каждого есть право на уважение. На то, чтобы следовать своим традициям, говорить на своем родном языке, уважать своих предков. И где у всех есть возможность для максимальной самореализации независимо от того, в каких условиях человек вырос и из какой семьи он происходит", – заявил Путин.

Напомним, как писали "Комментарии", атака на критически важную инфраструктуру – это предпоследний аргумент РФ в этой войне. Ранее портал "Комментарии" сообщал сколько Российская Федерация готова к потере военного личного состава в войне с Украиной. Также "Комментарии" писали о Валерии Залужном, который назвал чем отличается российская армия от украинского войска, получивших подобные тактики и стратегии от СССР. Описывая российских командиров главнокомандующий ВСУ сравнил их с персонажем произведения "Ревизор" украинского писателя Николая Гоголя.



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