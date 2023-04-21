"Сдали местные": военная рассказала, как выходили из Мариуполя и попали в плен



















Военнослужащая 21-го отдельного мотопехотного батальона 56-й отдельной Мариупольской бригады ВСУ с началом широкомасштабного вторжения выходила из окружения со своей семьей и ее старшая дочь попала в плен. Об этом рассказывают "Комментарии" со ссылкой на видео канала "Бутусов плюс".

Начальник ремонтной мастерской вещевого имущества взвода материального обеспечения в 21-м батальоне

С началом широкомасштабного вторжения, она с семьей оказалась в подвале, где она вместе с детьми скрывалась от российских обстрелов. Там она находилась вместе с двумя сотнями человек.

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"Тогда мы дозвонились моему мужу, который как раз был на позиции, — рассказывает Оксана, которая сейчас является военнослужащей. — Он узнал, что мы живы, просил, чтобы мы выходили, уехать возможности не было, сказал: "Идите пешком". Мы пошли. Мы пробрались к родне под Мариуполем, где пробыли неделю".

Впоследствии, женщина уехала с маленькими детьми в Бердянск, а ее старшая дочь осталась у родни.

"Ожидалось, что ее вывезут позже. Из Бердянска с перевозчиками нас довезли в Днепр. Числа 5-6 я была в Днепре с младшими детьми. А восьмого апреля мне позвонили и сказали, что дочь взяли в плен. Сдали местные", — рассказывает Оксана.

Через полгода ее дочь освободили. Сейчас она вместе с Оксаной работает в ремонтной мастерской вещевого имущества взвода материального обеспечения в 21-м отдельном мотопехотном батальоне 56-й отдельной Мариупольской бригады ВСУ. Здесь портнихи шьют рюкзаки, подсумки и другую амуницию, аналогов которых нет на балансе ВСУ. Цех исходит из нужд конкретного бойца или подразделения, не дожидаясь официальных поставок Минобороны, сообщает журналист.

"Ты понимаешь, что это необходимо на уровне жизни кому-то", – говорит начальница ремонтной мастерской, военнослужащая Оксана.

Между тем, в ВР дали ответ – будут ли продолжать военное положение.

ВСУ должны были покинуть Бахмут еще в январе.

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