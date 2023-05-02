С чем связано изменение тактики ракетных ударов РФ – куда теперь бьет враг

В конце апреля Россия после более чем полуторамесячного перерыва активизировали ракетные удары по Украине. В начале мая страна-агрессор продолжила эти атаки, бравуно рапортуя россиянам об успехах, на что обратил внимание даже Институт изучения войны. Эксперты рассказали изданию "Комментарии", чем могут быть обусловлены эти атаки, а также – почему меняется тактика нанесения таких ударов.

Ракетный удар. Фото из открытых источников

К осени такое "удовольствие" как стрелять ракетами, станет для страны-агрессора скорее единичным явлением, чем такой тенденцией, как было еще недавно

Директор Международного института политической философии, политический аналитик Виктор Савинов поясняет:

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"Запуск ракеты, сама ракета – довольно дорогостоящее "удовольствие". Учитывая, что бюджет РФ трещит по швам, что всех видов боеприпасов уже не хватает, каждый такой выстрел – на вес золота. Но российское общество этого не понимает. Оно находится в информационном вакууме. Причем, это не понимают не только обыватели в российской глубинке, но даже, например, владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин. Он требует месячного обеспечения снарядами для своих наемников в объемах, в три-четыре раза превышающих возможности российского военно-промышленного комплекса".

К тому же, продолжает эксперт, общество РФ не может принять того, что количество ракет – критически снизилось. Что Черноморский флот находится в западне в Севастополе. И, если Украине удастся провести массированную атаку подводными, надводными, воздушными дронами, этот флот, скорее всего, прекратит свое существование.

"Учитывая всё это, по логике пропаганды, в российское общество надо периодически вбрасывать какие-то позитивные эмоции. Как-то – победные реляции об "успешности" очередных ракетных ударов по Украине. Между тем, у России сейчас крайне сложное положение с точки зрения обеспечения тыла. И к осени такое "удовольствие" как стрелять ракетами, станет для страны-агрессора скорее единичным явлением, чем такой тенденцией, как было еще недавно. Уже сейчас мы видим значительное сокращение количества выпущенных ракет (не около сотни как ранее), а также увеличение промежутков между массовыми пусками. Это связано с тем, что ракеты теперь приходится собирать, добирать. Хотя у РФ довольно большой запас ракет для самолетов. И в последнее время мы наблюдаем именно авиационные пуски", – отмечает Виктор Савинов.

Кроме того, акцентирует он, россияне стараются уже минимизировать стоимость каждой ракетной атаки по Украине. Прежде всего, за счет использования иранских дронов, стоящих в разы меньше, нежели ракеты. Но еще три-четыре месяца, и России даже такое будет исполнять крайне сложно.

"Российское общество зомбируют на тему того, что контрнаступление ВСУ, с большой долей вероятности, не удастся. Почему делается такой вывод – непонятно. Но информационный колпак, в котором находятся россияне, очень плотный. И, когда есть возможность показать какое-то попадание – Минобороны РФ и пропагандисты всех мастей раскручивают его максимально. Даже если попадание фейковое", – поясняет эксперт.

По его словам, лучшее, что мы можем противопоставить ракетным атакам – усиливать ПВО. А желательно иметь соответствующую авиацию.

"Но подготовка летчика или зенитчика занимает определенное время. А у нас его, к сожалению, особо нет, – констатирует Виктор Савинов. – Могут ли подобные ракетные удары каким-либо образом сорвать контрнаступление украинской армии? Нет, не могут. И это типичный пример российского самоуспокоения. Даже люди, отвечающие за ведение боевых действий на территории Украины, не понимают, в каком жутком состоянии находится российские войска и российский военпром".

Идет попытка выбора целей, с одновременной задачей прощупать украинскую систему ПВО

Эксперт программы "Международная и внутренняя политика" аналитического центра Украинский институт будущего Игорь Тышкевич рассуждает так:

"Если просмотреть доступную российскую социологию, то грядущее украинское контрнаступление не является тем триггером, который вгоняет население РФ в панику. С другой стороны, есть такая вещь, как отсутствие образа успеха, успешности в войне против Украины. И ракетные удары по нам преследуют ряд целей".

По словам эксперта, так противник ищет новые объекты для поражения.

"Давайте проследим логику ракетных ударов РФ в принципе. Было несколько волн. Первая – с начала вторжения, в феврале-марте 2022 года. Тогда противник пытался поразить места дислокации, концентрации украинских войск, боеприпасов, военной техники. Это имело весьма скромный успех. Следующий этап – попытка поразить железнодорожную инфраструктуру. Можно говорить лишь о частичном успехе. Железнодорожное сообщение не остановилось. Потом россияне атаковали нефтебазы. Также лишь с частичным успехом (однако, дефицит топлива в Украине был – около полутора месяцев). И, наконец, с середины осени пошли ракетные волны с целью поразить энергетическую инфраструктуру Украины. Что тоже имело лишь частичный успех. Уничтожить нашу энергетику у противника не получилось".

Сейчас уже наступает потепление, так что бить по энергетической инфраструктуре смысла нет, отмечает Игорь Тышкевич.

"Приоритетные цели россиян на данный период – пока неизвестны. Они, похоже, сами еще с этим не определились, – считает эксперт. – Но можно сказать, что идет попытка выбора целей, с одновременной задачей прощупать украинскую систему ПВО. Периодически удары концентрируются на одном направлении. И россиян не всегда заботит точность. В жилой дом – так в жилой дом. Следует также обратить внимание, что все последние обстрелы – ночные".

Еще одна цель таких обстрелов – посеять панические настроения внутри Украины, уверен Игорь Тышкевич.

"Тут мы имеем традиционную ошибку оценки ситуации со стороны российской разведки, – подчеркивает он. – При этом я уверен, что тот запас ракет, который РФ пытается создать, она будет придерживать к началу наступательных действий ВСУ. И, исходя из того, как будут развиваться события на фронте, агрессор станет выбирать приоритеты".

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