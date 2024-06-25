С-500 в Крыму: в ВСУ рассказали, справятся ли с новейшим оружием оккупантов

Появление в Крыму новых российских комплексов С-500 не сможет показать что-то кардинально новое в работе ПВО страны-агрессора. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона заявил спикер Военно-морских сил Дмитрий Плетенчук.

С-500 в Крыму. Фото: из открытых источников

"Принципиальная разница со старыми комплексами в электронной начинке. Которая, кстати, является достаточно сложной теперь для россиян в смысле экспорта. Ведь Россия такую электронику сама не производит. Но каких-то новых принципиальных решений, которые позволят противостоять системам вооружения, которое применялось по Крыму — принципиальных решений, принципиальных изменений в этом решении нет", — заявил Плетенчук.

Спикер утверждает, что "это является основным элементом".

Отметим, в середине июня, на фоне массового уничтожения российских систем ПВО в Крыму, глава украинской разведки Кирилл Буданов заявил, что РФ привезла на территорию временно оккупированного полуострова свои новейшие системы ПВО С-500.

Производство самой системы С-500 в России началось еще в 2002 году. При этом все разработки того времени на деле, как правило, оказываются использованием наработок СССР 80-х годов.

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