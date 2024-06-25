Не Керченский мост: какую жирную цель в Крыму хотят уничтожить ВСУ

На днях украинские военные нанесли удар по российскому центру космической связи в Крыму, и это не первая попытка Украины уничтожить этот объект. Как передает портал "Комментарии", издание "Forbes" проанализировало, чем этот объект так важен.

Центр дальней космической связи РФ под Евпаторией. Фото: из открытых источников

Авторы материала отмечают, объект НИП-16 был построен в Евпатории в рамках советской космической программы. Он был разработан для связи с лунными и марсианскими зондами в 1960-70-х годах, но также может поддерживать связь с современными спутниками-шпионами "Лотос-С" и навигационными спутниками ГЛОНАСС, которые являются аналогом американских спутников GPS.

Именно поэтому Украина пытается уничтожить этот объект, пишет Forbes, отмечая, что "дважды с декабря украинские войска обстреливали бесценную космическую базу ракетами".

Этот объект несомненно является важным с научной точки зрения, и влияние ущерба, нанесенного его сложным научным приборам, трудно переоценить. Однако отмечает "Forbes", НИП-16 также является законной военной целью, так как его передатчики могут посылать сигналы на спутники наблюдения, связи и навигации, включая космические аппараты "Лиана" и ГЛОНАСС, и принимать их от них.

Журналисты отмечают, что НИП-16 – сложная мишень.

"Его радиотарелки, генераторы и средства управления разбросаны по двум большим кампусам. Наиболее заметное оборудование — старые тарелки — имеет прочную конструкцию. По словам российского историка космонавтики Анатолия Зака, строители НИП-16 собирали аппаратуру из старых железнодорожных мостов, корпусов списанных подводных лодок и вращающегося механизма со списанного линкора", — говорится в статье.

Таким образом, считают авторы публикации, Украине может понадобиться еще много ударов, чтобы нанести серьезный ущерб объекту, не говоря уже об уничтожении базы.

Читайте также на портале "Комментарии" — ВСУ поразили центр дальней космической связи РФ под Евпаторией.



