Когда Крым будет обречен: почему остров может стать ловушкой для окупантов

Несмотря на то, что линия фронта практически не меняется, в последнее время активность сил обороны в Крыму заметно возросла. С чем это может быть связано? Действительно ли в Генштабе используют продуманную стратегию? Почему говорят, что Крым может стать ловушкой для окупантов? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, проанализировав мнения экспертов.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Взять Крым проще, чем Донбасс

Экс-командир роты батальона "Айдар", военный эксперт Евгений Дикий в интервью УНИАН рассказал, что Генштаб действительно предпринимает те или иные шаги согласно продуманной стратегии.

"Мы бьем по Крыму не ради Крыма. Мы используем Крым как крупную Чернобаевку, где вообще утилизируем и российскую ПВО, и российскую авиацию", – отметил эксперт.

По его словам, есть всего два варианта: мы либо возьмем Крым, либо не возьмем.

"На самом деле, взять его сугубо технически с военной точки зрения проще, чем Донбасс. Поскольку за Донбассом дальше – широкий российский тыл хоть до Урала. А Крым – это полуостров. Если только мы хоть где-то в одном месте вырываемся к берегу Азовского моря, с этого момента Крым – это остров, и он оказывается в том положении, как была оккупирована правобережная Херсонщина, когда уничтожили мосты. Поэтому, как только мы вырываемся к Азовскому морю, Крым обречен", – отметил Евгений Дикий.

Он добавил, с момента как мы зайдем в Крым – даже для российского общества именно это будет сигналом, что они проиграли войну. Именно наше мероприятие в Крым будет тем абсолютным явным военным поражением, которое никакая пропаганда никак не скроет. Какие процессы это дальше запустит в России, уже увидим впоследствии.

В Крыму есть слабина

Руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI", капитан первого ранга запаса ВМС Украины Павел Лакийчук в эфире канала Эспрессо отметил, что Крым оставался только угрозой для возможной борьбы против Украины и накануне 2014 года говорили, что, если Россия полезет к нам в Крым, то, собственно, это первый этап завоевания Украины.

"Но у Крыма есть слабина, даже две – это перешейки, этот островок фактически связан с материком двумя шеями – Чонгар и Перекоп, если там пробочку заткнуть, то, по существу, он становится закрытым. С другой точки зрения, у них сейчас есть еще один транспортный переход – тот же Крымский мост и переправа Порт Порт – Порт Кавказ. Если перерезать логистику на Керченском проливе, то Крым становится чемоданом без ручки. Он не только не помогает в атаках на материк, но и тяготит своего владельца", — объясняет капитан первого ранга запаса ВМС Украины.

Лакийчук подчеркнул, что россияне уже поняли эту опасность для них, а потому пытаются проложить железную дорогу прямо в зоне боевых действий на юге Украины.

"Захватчикам, я бы советовал уже воспользоваться Крымским мостом и возвращаться к себе в Воркуту, чтобы не оказаться в ловушке", — подытожил Павел Лакийчук.

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