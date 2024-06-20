Когда Крым будет обречен: почему остров может стать ловушкой для окупантов

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Кравцев Сергей
Несмотря на то, что линия фронта практически не меняется, в последнее время активность сил обороны в Крыму заметно возросла. С чем это может быть связано? Действительно ли в Генштабе используют продуманную стратегию? Почему говорят, что Крым может стать ловушкой для окупантов? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, проанализировав мнения экспертов.
Война в Украине. Фото: из открытых источников
Экс-командир роты батальона "Айдар", военный эксперт Евгений Дикий в интервью УНИАН рассказал, что Генштаб действительно предпринимает те или иные шаги согласно продуманной стратегии.
По его словам, есть всего два варианта: мы либо возьмем Крым, либо не возьмем.
Он добавил, с момента как мы зайдем в Крым – даже для российского общества именно это будет сигналом, что они проиграли войну. Именно наше мероприятие в Крым будет тем абсолютным явным военным поражением, которое никакая пропаганда никак не скроет. Какие процессы это дальше запустит в России, уже увидим впоследствии.
Руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI", капитан первого ранга запаса ВМС Украины Павел Лакийчук в эфире канала Эспрессо отметил, что Крым оставался только угрозой для возможной борьбы против Украины и накануне 2014 года говорили, что, если Россия полезет к нам в Крым, то, собственно, это первый этап завоевания Украины.
Лакийчук подчеркнул, что россияне уже поняли эту опасность для них, а потому пытаются проложить железную дорогу прямо в зоне боевых действий на юге Украины.
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