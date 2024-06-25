Продолжение оккупации Крыма может оказаться под вопросом: в США указали на важном нюансе

Керченский мост, соединяющий Россию и аннексированный Крым, по-прежнему остается важным для поддержания оккупации полуострова. Если удары ВСУ средствами дальнего радиуса действия разрушат объект, тогда способность российских войск поддерживать оккупацию снизиться. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

Крымский мост. Фото: из открытых источников

"Украинские официальные лица недавно заявили, что российские силы сократили транспортировку военной логистики через Крымский мост, предположительно из-за усилий по созданию логистических линий, соединяющих материковую часть России и оккупированный Крым через оккупированные южные районы Донецкой, Запорожской и Херсонской областей. Но, мост через Керченский пролив, вероятно, остается важным для сохранения российской оккупации Крыма", – говорится в отчете.

Военные аналитики отмечают, что удары ВСУ по мосту средствами дальнего радиуса разорвут важный канал связи для российских сил, базирующихся в оккупированном Крыму. Это, вероятно, осложнит их способность поддерживать оккупацию и базирование на полуострове.

Кроме того, разрушение Крымского моста вынудит российских военных полагаться на длинный маршрут вдоль северного побережья Азовского моря и усугубит уязвимые места для ВСУ.

В своем материале аналитики привели и слова главы украинской разведки Кирилла Буданова, который тоже говорил о логистической цепочке. По его словам, достаточное количество предоставленных США ракет большой дальности ATACMS могут позволить ВСУ нанести удар по Керченскому мосту и разорвать важную российскую наземную линию связи между оккупированным Крымом и Россией.

"Буданов сказал, что Украина может изолировать оккупированный Крым, который российские военные используют как тыловой плацдарм, путем нанесения ракетных ударов большой дальности ATACMS по мосту через Керченский пролив", — приводят часть заявления главы ГУР в отчете.

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