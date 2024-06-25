Продолжение оккупации Крыма может оказаться под вопросом: в США указали на важном нюансе

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Кравцев Сергей
Керченский мост, соединяющий Россию и аннексированный Крым, по-прежнему остается важным для поддержания оккупации полуострова. Если удары ВСУ средствами дальнего радиуса действия разрушат объект, тогда способность российских войск поддерживать оккупацию снизиться. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).
Крымский мост. Фото: из открытых источников
Военные аналитики отмечают, что удары ВСУ по мосту средствами дальнего радиуса разорвут важный канал связи для российских сил, базирующихся в оккупированном Крыму. Это, вероятно, осложнит их способность поддерживать оккупацию и базирование на полуострове.
Кроме того, разрушение Крымского моста вынудит российских военных полагаться на длинный маршрут вдоль северного побережья Азовского моря и усугубит уязвимые места для ВСУ.
В своем материале аналитики привели и слова главы украинской разведки Кирилла Буданова, который тоже говорил о логистической цепочке. По его словам, достаточное количество предоставленных США ракет большой дальности ATACMS могут позволить ВСУ нанести удар по Керченскому мосту и разорвать важную российскую наземную линию связи между оккупированным Крымом и Россией.
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