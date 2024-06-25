logo

BTC/USD

61039.64

ETH/USD

3365.49

LTC/USD

70.74

USD/UAH

41.00

EUR/UAH

44.15

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Продолжение оккупации Крыма может оказаться под вопросом: в США указали на важном нюансе
commentss НОВОСТИ Все новости

Продолжение оккупации Крыма может оказаться под вопросом: в США указали на важном нюансе

Аналитики ISW предупреждают, что удары ВСУ по мосту средствами дальнего радиуса разорвут важный канал связи для российских сил, базирующихся в оккупированном Крыму

сегодня, 10:42
Автор:
avatar

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

Керченский мост, соединяющий Россию и аннексированный Крым, по-прежнему остается важным для поддержания оккупации полуострова. Если удары ВСУ средствами дальнего радиуса действия разрушат объект, тогда способность российских войск поддерживать оккупацию снизиться. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

Продолжение оккупации Крыма может оказаться под вопросом: в США указали на важном нюансе

Крымский мост. Фото: из открытых источников

"Украинские официальные лица недавно заявили, что российские силы сократили транспортировку военной логистики через Крымский мост, предположительно из-за усилий по созданию логистических линий, соединяющих материковую часть России и оккупированный Крым через оккупированные южные районы Донецкой, Запорожской и Херсонской областей. Но, мост через Керченский пролив, вероятно, остается важным для сохранения российской оккупации Крыма", – говорится в отчете.

Военные аналитики отмечают, что удары ВСУ по мосту средствами дальнего радиуса разорвут важный канал связи для российских сил, базирующихся в оккупированном Крыму. Это, вероятно, осложнит их способность поддерживать оккупацию и базирование на полуострове.

Кроме того, разрушение Крымского моста вынудит российских военных полагаться на длинный маршрут вдоль северного побережья Азовского моря и усугубит уязвимые места для ВСУ.

В своем материале аналитики привели и слова главы украинской разведки Кирилла Буданова, который тоже говорил о логистической цепочке. По его словам, достаточное количество предоставленных США ракет большой дальности ATACMS могут позволить ВСУ нанести удар по Керченскому мосту и разорвать важную российскую наземную линию связи между оккупированным Крымом и Россией.

"Буданов сказал, что Украина может изолировать оккупированный Крым, который российские военные используют как тыловой плацдарм, путем нанесения ракетных ударов большой дальности ATACMS по мосту через Керченский пролив", — приводят часть заявления главы ГУР в отчете.

Читайте также на портале "Комментарии" — когда Крым будет обречен: почему остров может стать ловушкой для оккупантов.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-june-24-2024
Теги:
comments

Обсуждения

Поделитесь своим мнением!


Новости

Все новости