РосСМИ заявили о смерти Александра Турчинова

В росСМИ появилась информация, что Александр Турчинов погиб. Украинский политик, который в 2014 году занимал должность председателя Верховной Рады и был и.о. президента Украины после бегства Януковича, в своем Facebook отреагировал на такие абсурдные сообщения.

Александр Турчинов. Фото: из открытых источников

"В российских СМИ начали разгонять фейк о моей гибели. Хочу огорчить ор*ов-мечтателей – не дождетесь! Лучше уж сейчас начинайте копать ямы для себя. Они вам понадобятся в ближайшее время!", – написал Турчинов.

Так, Турчинов сопроводил свой пост скриншотом текста "новости" о страшной аварии, в результате которой он, как пишут российские пропагандисты, погиб. Они утверждали, что ДТП якобы произошло в Киеве, в результате чего водитель Турчинова погиб на месте, а сам политик – по дороге в больницу в "скорой".

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Ранее "Комментарии" писали – министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что полный блэкаут в Украине из-за российских ударов по энергетической инфраструктуре – это реалистичный сценарий. При этом не ожидает массового выезда украинцев из страны, предполагая разве что отток людей из городов в сельскую местность, где есть возможность отапливаться дровами. Он также призывает партнеров усилить поддержку нашей страны генераторами и трансформаторами. Как оцениваете заявления министра? Что еще можно предпринять, чтобы Украина сумела пройти эту зиму без серьезных потерь? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.





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