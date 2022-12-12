Сумеет ли Украина пройти эту зиму без серьезных потерь – удастся ли избежать блэкаута

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что полный блэкаут в Украине из-за российских ударов по энергетической инфраструктуре – это реалистичный сценарий. При этом не ожидает массового выезда украинцев из страны, предполагая разве что отток людей из городов в сельскую местность, где есть возможность отапливаться дровами. Он также призывает партнеров усилить поддержку нашей страны генераторами и трансформаторами. Как оцениваете заявления министра? Что еще можно предпринять, чтобы Украина сумела пройти эту зиму без серьезных потерь? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Полный блэкаут в Украине. Фото: из открытых источников

"Великое переселение" – не выход

Глава Экспертной платформы по энергоэффективности (Expert Platform for Energy Efficiency Игорь Черкашин рассуждает так:

"Всем переселиться из городов в сельскую местность, чтобы пережить зиму за счет печного топления (дрова и так далее) не получится. Во-первых, нет у нас столько хат. Во-вторых, нет столько дров. Даже, если предположить, что этого всего хватит – а что делать с домами в городах? Дать возможность замерзнуть системе отопления, проморозиться стенам? После этого надо или делать капремонт, или просто сносить всё и строить заново".

Так что "великое переселение" – не выход, уверен эксперт. По его мнению, нам необходимо обязательно сохранить работоспособными системы теплоснабжения.

"Для этого надо обеспечивать критическую инфраструктуру автономной генерацией, решать вопросы с поставкой топлива для этих генераторов, а также ставить не просто генераторы, а когенерационные установки (мини-ТЭЦ). Мы, эксперты по вопросам энергетики, говорили об этом еще с весны. Что будет проблема, что надо готовиться. Жаль, что теперь приходится всё делать в авральном порядке. Что касается заявлений главы МИД, то с точки зрения советов в стиле "как поступать городам" – это, всё же, вопрос других министерств и ведомств, которые должны были соответствующим образом подготовиться. В том числе – разработать план мероприятий внутри городов по работе отопительной системы, по выживанию в критических условиях".

Есть риски тотального повреждения электросетей в городе

Экономический и политический эксперт Борис Кушнирук напоминает, что Украина имеет потенциально избыточную выработку электроэнергии, прежде всего, благодаря атомной энергетике. Проблема в том, отмечает он, что россияне, понимая это, бьют по распределительным подстанциям и линиям высоковольтных электросетей.

"Такая ситуация была, к примеру, в Одессе. Там нет генерации как таковой, но россияне ударили по высоковольтным линиям электропередач (ВЛЭ). Просто по башням, которые держат сети. И восстановить их быстро не получается", – поясняет эксперт.

По его мнению, какие-то регионы Украины могут остаться без света на дни, а то и недели, если повреждены трансформаторные подстанции или ВЛЭ. При этом в других региона электроэнергия может быть. А потому общий блэкаут вряд ли возможен, как и массовое бегство украинцев из больших городов, считает Борис Кушнирук.

"Если речь о тепле – тут надо понимать, система теплоподачи в городах у нас, как правило централизованная и децентрализованная одновременно. Есть ТЭЦ, которые нагревают теплоносители. И есть теплопункты. Если вода, которая уже прошла в дома, по какой-то причине остыла, ее не гонят вновь на ТЭЦ (это далеко и дорого). Она приходит на теплопункты, где подогревается до определенного уровня – и снова поступает в дома. При такой системе температура воды в системе отопления будет приемлемой, даже если возникнут проблемы с ТЭЦ. Уничтожить же все теплопункты невозможно, – подчеркивает эксперт. – Однако есть риски тотального повреждения электросетей в городе. И тогда теплоносители просто не будет чем гнать – для этого ведь используется электродвигатель. Но решить проблемы можно с помощью генераторов. Что сейчас и делается. Для больших городов создаются запасные мощности, чтобы дома не остались без тепла".

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