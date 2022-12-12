В разведке назвали 4 основных направления, с которых Москва пытается проникнуть в украинское небо

С октября схемы полетов российских бомбардировщиков изменились, сейчас они стараются выбирать такую тактику, чтобы ПВО Украины сложнее было отследить их маршруты. Оккупанты не заходят в воздушное пространство Украины, что ограничивает их эффективность. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на интервью замначальника Главного управления разведки Минобороны Вадима Скибицкого "The New York Times".

Обстрел. Фото: из открытых источников

В материале говорится, раньше у украинской разведки было примерно около часа после взлета российских бомбардировщиков с базы, чтобы отследить полеты, прежде чем пилоты доберутся до "зоны огня" и запустят ракеты.

Скибицкий обозначил четыре основных направления, с которых Москва пытается проникнуть в украинское небо — посылая ракеты, летящие в Украину из Черного моря на юге, из района Каспийского моря на юго-восток, от России на восток и от Белоруси — на север.

Как отметил представитель ГУР, во время массированных атак, в ходе которых с интервалом в несколько минут было выпущено до 100 ракет, они одновременно летят со всех сторон.

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Также издание "Комментарии" сообщало — российский диктатор Владимир Путин стал куда активнее чем ранее. То на Крымском мосту появился, то еще на ряде мероприятий. На этой неделе выступил с очередными заявлениями в ракурсе войны против Украины. Не менее бредовыми, чем ранее… О чем говорят путинские заявления и активность? Почему российский диктатор так ведет себя в последнее время? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.





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