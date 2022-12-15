Россияне могут начать новое наступление: в США назвали направление

Российские захватнические войска могут начать наступление на западе Донецкой области, чтобы попытаться захватить всю область. Как передает издание "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете Института изучения войны.

Российские танки. Фото: Facebook Генштаба

Американские аналитики обращают внимание, что Россия усилила свои силы на Донбассе, перебросив на это направление не только мобилизованных, но и те подразделения, которые отошли с западного берега Херсонской области. Именно поэтому есть все основания ожидать очередного массированного наступления на западе Донецкой области. Таким образом Москва попытается развить свой успех, который получили российские войска еще осенью в районе Угледара и Павловки.

По оценкам ISW, российские силы стремятся захватить всю Донецкую область, а потенциальные наступательные операции на западе области могут иметь целью дополнить текущие наступательные действия на западных окраинах Донецка и вокруг Бахмута.



При этом в ISW не верят в то, что россиянам удастся достичь запланированное, поскольку потенциал российской армии на слишком низком уровне, российская боевая машина остается деградированной, из-за чего российские войска вряд ли смогут оккупировать стратегически важную территорию в течение ближайших месяцев.

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