Российский посол в Берлине отреагировал на поставки немецких танков в Украину

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Slava Kot
Канцлер Олаф Шольц официально подтвердил, что Германия предоставит Украине танки Leopard 2. На подобные действия украинских союзников отреагировал посол России в Германии Сергей Нечаев. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание CNN.
Посол России в Германии Сергей Нечаев. Фото с открытых источников
Украина все же дождалось решения от Германии о поставках танков Leopard 2. Кроме того, Олаф Шольц добавил, что Германия согласилась на реэкспорт своих танков. Это означает, что правительство страны разрешило танки немецкого производства отправлять в Украину.
На такую новость отреагировал посол России в Германии Сергей Нечаев.
Посол РФ использовал в своем сообщении также российскую пропаганду и упомянул о Второй мировой войне.
Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что министр обороны Германии Борис Писториус указал через сколько времени танки Leopard 2 прибудут в Украину.
Также "Комментарии" писали о реакции российского посла в США Анатолия Антонова на отправку американских танков в Украину. Дипломат из РФ заявил, что танки из США будут уничтожены, как и любая другая военная техника на территории Украины.
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