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Российский посол в Берлине отреагировал на поставки немецких танков в Украину

Российский дипломат в своих критических замечаниях в сторону Германии использовал типичную пропаганду Кремля о Второй мировой войне.

сегодня, 15:29
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Автор:

Slava Kot

Канцлер Олаф Шольц официально подтвердил, что Германия предоставит Украине танки Leopard 2. На подобные действия украинских союзников отреагировал посол России в Германии Сергей Нечаев. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание CNN.

Российский посол в Берлине отреагировал на поставки немецких танков в Украину

Посол России в Германии Сергей Нечаев. Фото с открытых источников

Украина все же дождалось решения от Германии о поставках танков Leopard 2. Кроме того, Олаф Шольц добавил, что Германия согласилась на реэкспорт своих танков. Это означает, что правительство страны разрешило танки немецкого производства отправлять в Украину.

На такую новость отреагировал посол России в Германии Сергей Нечаев.

"Это крайне опасное решение выводит конфликт на новый уровень противостояния и противоречит заявлениям немецких политиков о нежелании ФРГ участвовать в нем", – сказал Нечаев.

Посол РФ использовал в своем сообщении также российскую пропаганду и упомянул о Второй мировой войне.

"Боевые танки с немецким крестом снова будут отправлены на "Восточный фронт", что неизбежно приведет к гибели не только российских солдат, но и мирного населения", — сказал Сергей Нечаев и добавил, что Германия "забыла трудный путь послевоенного примирения между россиянами и немцами".

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что министр обороны Германии Борис Писториус указал через сколько времени танки Leopard 2 прибудут в Украину.

Также "Комментарии" писали о реакции российского посла в США Анатолия Антонова на отправку американских танков в Украину. Дипломат из РФ заявил, что танки из США будут уничтожены, как и любая другая военная техника на территории Украины.



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Источник: https://edition.cnn.com/europe/live-news/russia-ukraine-war-news-1-25-23/index.html
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