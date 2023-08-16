Российский министр сбежал в США после получения повестки

Экс-министр сельского хозяйства и потребительского рынка Республики Коми (РФ) Денис Шаронов после получения повестки в октябре 2022 года выехал в Америку, где попросил политического убежища. Об этом, как сообщают "Комментарии", передает RTVI, журналисты которого узнали бывшего политика на видеоролике, опубликованном на YouTube-канале "Новые американцы", а затем и и поговорили с Шароновым.

Денис Шаронов

В видео "Был министром в России, стал дальнобойщиком в США" имя и фамилия экс-министра не названы, но работники СМИ при помощью сервисов распознавания лиц выяснили, что человек на видео — Шаронов. Позже бывший чиновник подтвердил RTVI, что на видео действительно он.

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Как утверждает Шаронов, он дважды подвергался уголовному преследованию в России, но оба раза был оправдан судом и реабилитирован. По его словам, с должности министра сельского хозяйства Республики Коми он был уволен в январе 2022 года из-за затяжного конфликта с главой региона Владимиром Уйбой. Полученную осенью повестку Шаронов также связывает со своей прежней работой.

"Я стал получать сигналы, что мне небезопасно оставаться в России, а когда в октябре 2022-го пришли из военкомата вручить повестку по моему адресу регистрации, мне уже ничего не оставалось делать. Хотя я по возрасту, в принципе, не то чтобы подходил. Я понял, что это сигнал из республики, где я работал. И это просто способ избавиться от неугодных людей. Мне повезло в предыдущих двух преследованиях, но в этот раз я понимал, что мне не отбиться. Мне ничего не оставалось делать, как покинуть страну", — рассказал он.

Сейчас бывший министр работает в США дальнобойщиком и добивается получения политического убежища.

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