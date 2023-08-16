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В Запорожской ОВА отреагировали на информацию о плане Кремля подорвать ЗАЭС

Глава Запорожской областной администрации Юрий Малашко рассказал, собираются ли россияне взрывать атомную станцию в Украине.

сегодня, 16:25
Автор:
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Slava Kot
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На российском анонимном ресурсе, утверждающем, что приближенный к разведке РФ появилась информация с планами Путина взорвать украинскую атомную станцию. На это отреагировал глава Запорожской областной военной администрации Юрий Малашко.

В Запорожской ОВА отреагировали на информацию о плане Кремля подорвать ЗАЭС

Запорожская АЭС. Фото из открытых источников

В Telegram-канал и Запорожской ОВА Малашко опроверг информацию о возможной провокации и подрыве ЗАЭС.


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"Пока информация, которая распространяется в СМИ относительно какого-либо спланированного теракта российскими оккупантами на Запорожской атомной электростанции, не подтверждается. Она не соответствует действительности", — рассказал Юрий Малашко.

Украинский чиновник призвал следить за информацией на официальных ресурсах и не распространять российские нарративы, вызывающие панику в обществе.

Напомним, что утром 16 августа и Telegram-канале "Генерал СВР" появилась информация, что Путин готовит подрыв ЗАЭС в период с конца августа по начало сентября. Кроме того, российское руководство также планировало взорвать атомную станцию на территории РФ – в Курской области. Как утверждает анонимный канал, целью таких действий была бы попытка обвинить Украину в ядерном терроризме сразу на несколько техногенных объектов.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Военно-морские силы Вооруженных сил Украины назвали количество больших российских десантных лодок Черноморского флота РФ, которые больше не функционируют.

Также "Комментарии" писали об украинском подполье, которое выяснило планы Кремля по российской провокации, связанные с атомной станцией. Россияне начали готовиться к возможной эвакуации из зоны Курской атомной станции.



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Источник: https://t.me/zoda_gov_ua/21333
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