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В ГУР ответили, действительно ли Путин принял решение по подрыву ЗАЭС

По данным украинской разведки, на сегодняшний день угрозы подрыва ЗАЭС нет

сегодня, 16:15
Автор:
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Кравцев Сергей
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В украинской разведке успокоили украинцев, отметив, что сейчас вероятность провокаций со стороны российских захватчиков на Запорожской АЭС намного ниже, чем была ранее, она минимальная. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится заявлении ГУР Минобороны для "ТСН".

В ГУР ответили, действительно ли Путин принял решение по подрыву ЗАЭС

Запорожская АЭС. Фото: из открытых источников

По данным украинской разведки, у оккупантов есть цель – еще больше посеять панику среди украинцев.


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"Что касается возможной провокации россиян на ЗАЭС, то сейчас опасности нет. Активно работает российское ИПСО, они пытаются посеять панику, напугать украинцев. Конечно, в случае повышения вероятности провокаций по-прежнему — ГУР, президент и другие спецслужбы обязательно предупредят. А вот сейчас волноваться не стоит", – прокомментировали в Главном управлении разведки.

Отметим, сегодня ряд СМИ опубликовал информацию о том, что российский диктатор Владимир Путин принял решение взорвать захваченную российскими оккупационными войсками ЗАЭС. Россияне планируют теракт в конце августа-начале сентября. Также якобы в это же время Кремль может совершить провокации на Курской АЭС, обвинив в этом Украину. 

Ранее уже был период, когда тема возможного теракта на ЗАЭС также активно обсуждалась. Тогда глава украинской разведки Кирилл Буданов заявил, что угроза теракта на Запорожской АЭС, о которой много говорилось в последнее время, уменьшается. По словам главы ГУР, были предприняты определенные действия в этой сфере – как публичные, так и непубличные. Из Вашингтона тоже пришел сигнал, что там внимательно следят за ситуацией вокруг ЗАЭС и возможными провокациями со стороны оккупационных войск. Что можно сказать по ситуации вокруг ЗАЭС в последнее время и на данный момент? Насколько велики риски? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.




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Источник: https://tsn.ua/ato/v-gur-prokomentuvali-informaciyu-pro-mozhliviy-pidriv-rosiyanami-zaes-2391640.html
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