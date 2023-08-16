СМИ узнали дату: Путин принял решение взорвать ЗАЭС – готовит провокации еще на одной АЭС

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Кравцев Сергей
Российский президент Владимир Путин принял решение взорвать захваченную российскими оккупационными войсками Запорожскую АЭС. Россияне планируют теракт в конце августа-начале сентября. Как передает портал "Комментарии", эту информацию распространили СМИ, ссылаясь на сообщение в телеграмм-канале "Генерал СВР", который якобы ведется от имени бывшего генерала Службы наружной разведки России.
Владимир Путин. Фото из открытых источников
Сообщается, что практически в это же время Кремль планирует техногенную катастрофу на Курской АЭС, чтобы обвинить в этом Украину. Владимир Путин активировал процесс подготовки техногенной катастрофы на Курской АЭС. На днях Путин дал распоряжение возобновить подготовку, а реализация планируется на конец августа-начало сентября. Зафиксированные неоднократные попытки с помощью беспилотников атаковать Курчатов – это не что иное, как провокации, которые были одобрены высшим военно-политическим руководством РФ и российскими спецслужбами.
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Таким образом Путин хочет выйти "из стратегического тупика", в котором оказался из-за развязавшейся войны в Украине.
Эти планы президента России поддерживают часть руководства силового и военного блоков и готовятся к реализации.
Читайте также на портале "Комментарии" — глава украинской разведки Кирилл Буданов считает, что угроза теракта на Запорожской АЭС, о которой много говорилось в последнее время, уменьшается. По словам главы ГУР, были предприняты определенные действия в этой сфере – как публичные, так и непубличные. Из Вашингтона тоже пришел сигнал, что там внимательно следят за ситуацией вокруг ЗАЭС и возможными провокациями со стороны оккупационных войск. Что можно сказать по ситуации вокруг ЗАЭС в последнее время и на данный момент? Насколько велики риски? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.
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Ігор
сегодня, 12:06
Не треба так занадто хвилюватись. Зараз ще не час. Є цілий рік жити спокійно аж до весняного контрбліцкригу який почнеться не раніше середині літа. Поки корумповані боягузи будуть бити вікна у Москва-сіті і демонструвати нам відосики. Путіну взагалі можна нічого не робити просто дати захисникам розікрасти Ураїну з середини. Корумповані військоми були янголами в порівнянні як боягузи чекають слушного моменту, а поки нараховують собі величезні гроші.