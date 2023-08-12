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Российский командир выступил за создание заградотрядов в Украине

Александр Ходаковский предал Украину еще в 2014 году и создал бригаду "Восток", которая воюет против Украины в Запорожской области

12 августа 2023, 23:56
Автор:
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Константин Куликов
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Командир рашистской бригады "Восток" Александр Ходаковский, часть которого пытается сдержать наступление ВСУ в Запорожской области, выступил за создание заградотрядов в российской армии. Об этом сообщают "Комментарии".

Российский командир выступил за создание заградотрядов в Украине

Рашист Ходаковский

"Я много и разного читал про заградотряды. Это некрасивая тема, вызывающая в мирном обществе больше негатива, чем понимания. Это не изобретение Сталина — ещё Наполеон применял эту практику по отношению к своей разношерстной армии. Но что такое — заградотряды? Это компенсатор нехватки внутренней мотивации, — заявляет Александр Ходаковский. — Мы никогда не сможем победить базовые инстинкты и превратить в Гастелло или Маресьева всю предназначенную к войне часть общества, — но выигрывать войну нужно. Сейчас  я отчётливо понимаю, почему эти отряды могли быть и какую роль они играли". 


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"Если я скажу, что нам нужны штрафбаты и заградотряды, — как вы это воспримите?" — спрашивает у своих российских читателей рашистский командир. — "Если говорить о такой войне, в которой поражение смерти подобно, а базовые инстинкты сильнее партийной пропаганды — тогда после всего виденного мне понятно, зачем они. В самом начале СВО я трусов отправлял на базу и до разбирательства сажал под стражу, а предпочёл бы гнать вперёд автоматами".

Напомним, что Мелитопольское и Бердянское направления называются экспертами, как самые приоритетные для ВСУ. Так как прорыв ВСУ к Азовскому морю в Запорожской области рассечет так называемый сухопутный российский коридор в Крым и заставит оккупантов отступать на полуостров.

Сегодня Генштаб сообщил об ограниченном успехе Сил обороны на этом участке — ВСУ вышли на окраины села Работино, освобождение которого открывает путь к Токмаку и затем к Мелитополю.

Тем временем, еще одна категория населения получила право выезда из Украины.

А Украина установила пограничный знак на освобожденной от России земле.




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