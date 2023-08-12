Еще одна категория населения получила право выезда из Украины

Правительство разрешило выезд за границу членам семей погибших и пропавших без вести во время участия в Антитеррористической операции. Об этом сообщают "Комментарии". Для этого правительством изменены правила пересечения государственной границы гражданами Украины.

Юлия Лапутина

"Это сделано, чтобы избежать несправедливого ограничения прав членов семей лиц, погибших (пропавших без вести) во время непосредственного участия в АТО (с начала вооруженной агрессии в 2014 году и до 30 апреля 2018 года)", — сказано в сообщении.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

"Правительство сняло ограничения права на пересечение государственной границы в период действия военного положения лицами, чьи родные погибли или пропали без вести во время участия в АТО. Военная агрессия РФ против Украины началась в 2014 году и была усилена 24 февраля 2022 года массированным вторжением. Поэтому мы должны избежать несправедливого разделения как самих украинских защитников — участников военных и специальных мероприятий, так и прав членов семей павших воинов", — заявила министр по делам ветеранов Юлия Лапутина.

Стоит отметить, что на данный момент действует запрет на выезд из Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. Исключение составляют непригодные к военной службе, мужчины воспитывающие трех своих или приемных несовершеннолетних детей, ухаживающие за лицами с инвалидностью.

Антитеррористическая операция – комплекс военных и специальных организационно-правовых мероприятий украинских силовых структур, направленный на противодействие деятельности незаконных российских и пророссийских вооруженных формирований в войне на востоке Украины. Вечером 12 апреля 2014 года решение о начале операции было принято Советом национальной безопасности и обороны Украины и объявлено на следующий день, 13 апреля. Сама операция продолжалась с 14 апреля 2014 года по 30 апреля 2018 года. После АТО на востоке Украины была введена Операция Объединенных Сил. Согласно заявлениям украинских властей, для отражения российской агрессии весной 2014 года был избран именно правовой режим антитеррористической операции из-за срочной необходимости провести выборы президента и парламента. Выборы были бы невозможны в условиях введения военного положения.

Тем временем, Генштаб сообщил об успехе ВСУ в Запорожской области.

В Киев прибыл начальник Штаба обороны Великобритании.

А Подоляк раскрыл хитрый замысел переговоров о мире в ОАЭ.