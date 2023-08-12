В Киев прибыл начальник Штаба обороны Великобритании

В столицу Украины прибыл начальник Штаба обороны Великобритании адмирал сэр Тони Радакин. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Сэр Тони Радакин и Валерий Залужный

По словам главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного, между ним и британским адмиралом состоялась "конструктивная встреча".

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"Провели работу на одном из пунктов управления, подробно ознакомил адмирала Радакина с обстановкой на поле боя, с нашими наступательными и оборонительными действиями, — написал Валерий Залужный в телеграмм-канале Генштаба ВСУ. — Обсудили неотложные потребности украинской армии".

Кроме этого, Валерий Залужный "поблагодарил партнеров за поддержку".

– Продолжаем бороться с российским агрессором ради Победы, – написал Залужный.

Напомним, что ранее российские СМИ сообщили о визите главы Генерального штаба армии РФ Валерия Герасимова в Запорожскую область.

Минобороны РФ опубликовало 1 августа видеозапись, на которой Герасимов, как сообщается, инспектирует передовой командный пункт на западе Запорожской области и получает брифинг об украинских операциях и российской обороне в этом районе.

"Эта видеозапись является одним из первых публичных выступлений Герасимова после мятежа, организованного основателем "ЧВК Вагнер" Евгением Пригожиным 24 июня, и указывает на то, что Минобороны РФ продолжает освещать роль Герасимова как командующего театром военных действий", — говорится в отчете аналитиков ISW.

Возможной причиной визита Герасимова, по мнению части экспертов, может быть также критическая ситуация в рядах армии РФ, понесшей тяжелые потери из-за украинского контрнаступления на этом участке фронта.

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