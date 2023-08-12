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Подоляк раскрыл хитрый замысел переговоров о мире в ОАЭ

Такие потуги связаны с "Минском два", считает советник главы Офиса президента

сегодня, 12:35
Автор:
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Кравцев Сергей
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В ОАЭ хотят запустить переговорный процесс между Украиной и Россией не ради реального установления мира и освобождения всей украинской территории, а ради того, чтобы помочь России выиграть время, то есть запустить что-то похожее на "Минск-2". Как передает портал "Комментарии", такое заявление в эфире общенационального телемарафона сделал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, отреагировав на предложение президента ОАЭ Мухаммеда бен Заид Аль Нахайяна посадить Путина и Зеленского за один стол переговоров "ради мира".

Подоляк раскрыл хитрый замысел переговоров о мире в ОАЭ

Переговоры. Фото: из открытых источников

Михаил Подоляк отметил, пока будет идти так называемый мирный процесс, переговоры России будет позволено и дальше убивать, провоцировать, перевооружаться, вбрасывать большие деньги в очаги нестабильности не только в Украине, но и по всему миру.


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По мнению советника главы ОП, от такого переговорного процесса выигрывает исключительно Кремль, которому все это нужно исключительно в рамках усиления преступных действий.

Подоляк подчеркнул, позиция Украины остается неизменной – невозможно садиться за стол переговоров с Россией. Пока ее войска находятся на территории Украины.

"Важно не забывать, что Россия – это абсолютно юридически зафиксированная страна-вор, она украла часть территорий, в данном случае оккупировала в рамках международного права, и соответственно, она абсолютно точно убила большое количество гражданского населения", – заявил Михаил Подоляк.

Читайте также на портале "Комментарии" — в мире может увеличиться число государств, которые будут открыто призывать Украину начать переговоры с Россией. Такие призывы могут активизироваться уже ближайшей осенью. Такое заявление у себя в Instagram сделал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.




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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=EAbCgVIV9A8
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Обсуждения

Ігор

сегодня, 12:55

Так йдіть нарешті в наступ і робіть так, щоб Росія нікому не могла більше шкодити. Досить ховатись за цивільними.


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