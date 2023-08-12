Подоляк раскрыл хитрый замысел переговоров о мире в ОАЭ

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Кравцев Сергей
В ОАЭ хотят запустить переговорный процесс между Украиной и Россией не ради реального установления мира и освобождения всей украинской территории, а ради того, чтобы помочь России выиграть время, то есть запустить что-то похожее на "Минск-2". Как передает портал "Комментарии", такое заявление в эфире общенационального телемарафона сделал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, отреагировав на предложение президента ОАЭ Мухаммеда бен Заид Аль Нахайяна посадить Путина и Зеленского за один стол переговоров "ради мира".
Переговоры. Фото: из открытых источников
Михаил Подоляк отметил, пока будет идти так называемый мирный процесс, переговоры России будет позволено и дальше убивать, провоцировать, перевооружаться, вбрасывать большие деньги в очаги нестабильности не только в Украине, но и по всему миру.
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По мнению советника главы ОП, от такого переговорного процесса выигрывает исключительно Кремль, которому все это нужно исключительно в рамках усиления преступных действий.
Подоляк подчеркнул, позиция Украины остается неизменной – невозможно садиться за стол переговоров с Россией. Пока ее войска находятся на территории Украины.
Читайте также на портале "Комментарии" — в мире может увеличиться число государств, которые будут открыто призывать Украину начать переговоры с Россией. Такие призывы могут активизироваться уже ближайшей осенью. Такое заявление у себя в Instagram сделал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
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сегодня, 12:55
Так йдіть нарешті в наступ і робіть так, щоб Росія нікому не могла більше шкодити. Досить ховатись за цивільними.