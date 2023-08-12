Украина установила пограничный знак на освобожденной от России земле

Сегодня на острове Змеиный военнослужащими Измаильского пограничного отряда вместе с бойцами ГУР Минобороны установлен пограничный знак Украины. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны Украины.

Установка знака

"Историческая справедливость восстановлена военнослужащими Госпогранслужбы при полной поддержке военнослужащих Главного управления разведки МО, — сказано в сообщении. — Вместе с Дмитрием Усовым и ребятами отдали уважение всем, кто увольнял Змеиный и кто увольняет каждый клочок нашей земли. Украина непременно победит!!!"

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

Как отметили военные после установления пограничного знака на острове, следующий пограничный знак будет установлен в освобожденном Крыму.

Остров Змеиный – остров в Черном море, принадлежащий Украине и определяющий ее территориальные воды. Жилые сооружения на острове образуют поселок Белый Измаильский район Одесской области.

Остров образован крепкими горными породами и имеет скалистые обрывистые берега, высота которых достигает 4-5 метров в северо-восточной части и 25 м в юго-западной. Наибольшая высота – 41,3 м над уровнем моря. Берега острова в целом стремительны, но существуют и 4 пляжа.

После освобождения острова в 2022 году Украина смогла открыть судоходство устьем Быстрое (глубоководный судовой ход "Дунай — Черное море"). Таким образом, удалось разблокировать путь к украинским Дунайским портам Измаил, Рени и Усть-Дунайск. В июле 2023 года, в годовщину освобождения острова, россияне трижды атаковали остров. В частности, в ночь на 13 июля вражеские самолеты сбросили фугасную бомбу. И в ночь на 30 июля сбросили еще две авиабомбы.

Между тем еще одна категория населения получила право выезда из Украины.

Генштаб сообщил об успехе ВСУ в Запорожской области.

А Армения пригласила экстренное заседание Совбеза ООН по Карабаху.







