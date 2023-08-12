logo

BTC/USD

29408.46

ETH/USD

1846.86

LTC/USD

83.36

USD/UAH

37.40

EUR/UAH

41.45

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Украина установила пограничный знак на освобожденной от России земле
commentss НОВОСТИ Все новости

Украина установила пограничный знак на освобожденной от России земле

Защитники острова из украинского пограничного отряда в первый день широкомасштабного вторжения указали направление движения "российскому военному кораблю"

сегодня, 22:16
Автор:
avatar

Константин Куликов
Поделитесь публикацией:

Сегодня на острове Змеиный военнослужащими Измаильского пограничного отряда вместе с бойцами ГУР Минобороны установлен пограничный знак Украины. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны Украины.

Украина установила пограничный знак на освобожденной от России земле

Установка знака

"Историческая справедливость восстановлена военнослужащими Госпогранслужбы при полной поддержке военнослужащих Главного управления разведки МО, — сказано в сообщении. — Вместе с Дмитрием Усовым и ребятами отдали уважение всем, кто увольнял Змеиный и кто увольняет каждый клочок нашей земли. Украина непременно победит!!!"


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Как отметили военные после установления пограничного знака на острове, следующий пограничный знак будет установлен в освобожденном Крыму.

Остров Змеиный – остров в Черном море, принадлежащий Украине и определяющий ее территориальные воды. Жилые сооружения на острове образуют поселок Белый Измаильский район Одесской области.

Остров образован крепкими горными породами и имеет скалистые обрывистые берега, высота которых достигает 4-5 метров в северо-восточной части и 25 м в юго-западной. Наибольшая высота – 41,3 м над уровнем моря. Берега острова в целом стремительны, но существуют и 4 пляжа.

После освобождения острова в 2022 году Украина смогла открыть судоходство устьем Быстрое (глубоководный судовой ход "Дунай — Черное море"). Таким образом, удалось разблокировать путь к украинским Дунайским портам Измаил, Рени и Усть-Дунайск. В июле 2023 года, в годовщину освобождения острова, россияне трижды атаковали остров. В частности, в ночь на 13 июля вражеские самолеты сбросили фугасную бомбу. И в ночь на 30 июля сбросили еще две авиабомбы.

Между тем еще одна категория населения получила право выезда из Украины.

Генштаб сообщил об успехе ВСУ в Запорожской области.

А Армения пригласила экстренное заседание Совбеза ООН по Карабаху.





Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!