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Российский губернатор призвал к скорейшему захвату Харькова, ему напомнили про "яичко"

Белгородский губернатор Гладков, чтобы остановить боевые действия на вверенной ему территории, предлагает поскорее захватить Харьков

сегодня, 18:10
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Автор:

Константин Куликов

Губернатор Белгородской области России Вячеслав Гладков назвал решением "проблемы обстрелов территорий региона" присоединение к нему Харькова и Харьковской области. Об этом сообщают "Комментарии".

Российский губернатор призвал к скорейшему захвату Харькова, ему напомнили про "яичко"

Гладков

"Харьков присоединить к Белгородской области. Это лучший способ решения проблемы обстрелов в Белгородской области", — сказал он.


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Официальные лица России, в частности пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, его предложение комментировать не стали. А вот неофициальные — не поскупились на комментарии.

"Призыв белгородского губернатора выглядит попыткой приспособить старые планы к новым реалиям, а заодно деликатно напомнить кому следует о том, что вообще-то о нынешнем повороте событий 24 февраля 2022 года с белгородцами не договаривались, а, наоборот, страна и приграничные регионы ждали, что Россия будет прирастать новыми территориями, а не прятаться в бомбоубежища на старых", — написал автор российского телеграмм-канала Мастер пера.

"Гладков, как опытный губернатор, сам не раз попадавший под обстрелы,  говорит о реальных действиях, которые нужно предпринять для защиты людей.  В противном случае Белгородская область очень быстро превратится в Донецкую и Мариуполь. Абсолютно согласен с губернатором, что нужно решать проблему кардинально, без дипломатических плясок", — пишет рашист Павел Данилин. 

Не стал сдерживать себя и известный критик Кремля, рашист из "Клуба рассерженных патриотов" Игорь Стрелков-Гиркин.

"Дорого яичко ко Христову дню" — так можно прокомментировать. В марте прошлого года (когда Харьков пытались "взять налётом" силами, которыми сейчас и деревню типа Соледара не взять) — это было вполне реально. Если-бы немного позже — в начале лета прошлого года — поднатужились и вместо штурма треугольника "Северодонецк-Лисичанск-Кременная" бросили-бы ударные силы  на север — тоже могло получиться. А сейчас для взятия Харькова и освобождения области — нужна группировка минимум в пару  сотен тысяч солдат, которых (не оголив другие участки фронта "до костей") взять просто негде", — заявляет Игорь Стрелков.

Напомним, что на территорию Белгородской области на днях совершили свой рейд Русский добровольческий корпус и Легион "Свобода России".

СМИ раскрыли историю мощного видео Залужного с молитвой за Украину. 

Также вслед за Залужным еще один командующий намекнул о скором контрнаступлении ВСУ.




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