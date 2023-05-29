Российский губернатор призвал к скорейшему захвату Харькова, ему напомнили про "яичко"

Губернатор Белгородской области России Вячеслав Гладков назвал решением "проблемы обстрелов территорий региона" присоединение к нему Харькова и Харьковской области. Об этом сообщают "Комментарии".

Гладков

"Харьков присоединить к Белгородской области. Это лучший способ решения проблемы обстрелов в Белгородской области", — сказал он.

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Официальные лица России, в частности пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, его предложение комментировать не стали. А вот неофициальные — не поскупились на комментарии.

"Призыв белгородского губернатора выглядит попыткой приспособить старые планы к новым реалиям, а заодно деликатно напомнить кому следует о том, что вообще-то о нынешнем повороте событий 24 февраля 2022 года с белгородцами не договаривались, а, наоборот, страна и приграничные регионы ждали, что Россия будет прирастать новыми территориями, а не прятаться в бомбоубежища на старых", — написал автор российского телеграмм-канала Мастер пера.

"Гладков, как опытный губернатор, сам не раз попадавший под обстрелы, говорит о реальных действиях, которые нужно предпринять для защиты людей. В противном случае Белгородская область очень быстро превратится в Донецкую и Мариуполь. Абсолютно согласен с губернатором, что нужно решать проблему кардинально, без дипломатических плясок", — пишет рашист Павел Данилин.



Не стал сдерживать себя и известный критик Кремля, рашист из "Клуба рассерженных патриотов" Игорь Стрелков-Гиркин.

"Дорого яичко ко Христову дню" — так можно прокомментировать. В марте прошлого года (когда Харьков пытались "взять налётом" силами, которыми сейчас и деревню типа Соледара не взять) — это было вполне реально. Если-бы немного позже — в начале лета прошлого года — поднатужились и вместо штурма треугольника "Северодонецк-Лисичанск-Кременная" бросили-бы ударные силы на север — тоже могло получиться. А сейчас для взятия Харькова и освобождения области — нужна группировка минимум в пару сотен тысяч солдат, которых (не оголив другие участки фронта "до костей") взять просто негде", — заявляет Игорь Стрелков.

Напомним, что на территорию Белгородской области на днях совершили свой рейд Русский добровольческий корпус и Легион "Свобода России".

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