Вслед за Залужным еще один командующий намекнул на скором контрнаступлении ВСУ

Украинские воины продолжают выполнять поставленные задачи, удерживать занимаемые позиции на Лиманском направлении, не давая оккупационным войскам возможности прорвать оборону и продвинуться вперед. Тем самым приближается время для контрнаступления. Как передает портал "Комментарии", об этом у себя в Телеграмм отметил командующий Сухопутных войск ВСУ Александр Сырский.

Александр Сырский. Фото из открытых источников

"Лиманское направление. Наши части и подразделения продолжают стойко удерживать занимаемые рубежи и позиции, отражают все попытки врага продвинуться вперед в районах Белогоровка, Спирное, Новоселовское, Торское, наносят ему значительные потери в личном составе и технике", – заявил Александр Сырский.

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По его словам, скоро придет то время, когда Украина перейдет к активным наступательным действиям, поэтому сейчас важно определить четкие задачи на подготовку к ним.

Отметим, 27 мая главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный опубликовал у себя в Телеграмм, а также Фейсбук мощный ролик с намеком на начало контрнаступления.

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