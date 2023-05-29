logo

BTC/USD

27888.45

ETH/USD

1898.39

LTC/USD

91.39

USD/UAH

37.40

EUR/UAH

40.60

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Вслед за Залужным еще один командующий намекнул на скором контрнаступлении ВСУ
commentss НОВОСТИ Все новости

Вслед за Залужным еще один командующий намекнул на скором контрнаступлении ВСУ

Генерал Сырский заявил защитникам на Лиманском направлении, что скоро наступит время для наступления

сегодня, 14:10
Поделитесь публикацией:
Автор:

Кравцев Сергей

Украинские воины продолжают выполнять поставленные задачи, удерживать занимаемые позиции на Лиманском направлении, не давая оккупационным войскам возможности прорвать оборону и продвинуться вперед. Тем самым приближается время для контрнаступления. Как передает портал "Комментарии", об этом у себя в Телеграмм отметил командующий Сухопутных войск ВСУ Александр Сырский.

Вслед за Залужным еще один командующий намекнул на скором контрнаступлении ВСУ

Александр Сырский. Фото из открытых источников

"Лиманское направление. Наши части и подразделения продолжают стойко удерживать занимаемые рубежи и позиции, отражают все попытки врага продвинуться вперед в районах Белогоровка, Спирное, Новоселовское, Торское, наносят ему значительные потери в личном составе и технике", – заявил Александр Сырский.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


По его словам, скоро придет то время, когда Украина перейдет к активным наступательным действиям, поэтому сейчас важно определить четкие задачи на подготовку к ним.

Отметим, 27 мая главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный опубликовал у себя в Телеграмм, а также Фейсбук мощный ролик с намеком на начало контрнаступления.

Читайте также на портале "Комментарии" — пока ВСУ готовятся к долгожданным наступательным операциям (контрнаступлению и наступлению), причем, по стандартам НАТО, россияне, похоже, проводят перегруппировку войск, в том числе, выводя ЧВК "Вагнер" из Бахмута. В свою очередь, Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины рапортует, что благодаря операции российских противников путинского режима на Белгородщине была собрана ценная информация для разведки. Что показала в военно-политическом, информационно-политическом смысле уходящая неделя в ракурсе российско-украинской войны? Как события, предположительно, могут развиваться дальше? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/osirskiy/92
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!